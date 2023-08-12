61歲梁朝偉驚傳秘戀25歲內地女星　日本買樓同居更誕下私生子

現年61歲的國際影帝梁朝偉（偉仔）與劉嘉玲拍拖15年，於2008年結婚結束愛情長跑，兩人相愛35年至今一直十分恩愛，膝下沒有小朋友，過住甜蜜的二人世界。然而昨日竟突然傳出偉仔祕密交往現年25歲的女歌手程瀟，消息震驚各界！

偉仔同老婆嘉玲一向十分恩愛。(ig圖片)

據TVBS的報道，有指網絡流傳偉仔被拍到與程瀟被一起逛街的畫面，傳聞甚至指偉仔近年來沒有拍戲的日子，就是居於東京與程瀟一起生活。撇下嘉玲的偉仔為程瀟在日本買樓，女方更為偉仔誕下小朋友，傳聞可謂相當誇張。一眾網民都大表驚訝以及不敢相信，因為偉仔與程瀟似乎毫無關連，完全想像不到兩人是怎樣拉在一起，並認為傳聞根本沒有任何證據，質疑很有可能只是網路謠言。

程瀟。(微博圖片)

對於以上傳聞，程瀟今日透過工作室否認了，以「假得離譜」澄清有關傳聞並非屬實。

現年25歲的程瀟是內地偶像派歌手，擁有甜美標緻的樣子以及誘人身材，她所屬的公司樂華是內地首屈一指的偶像經紀公司，她與王一博屬同公司。樂華多年前與韓國STARSHIP娛樂聯手打造女團「宇宙少女」，7年前，18歲的程瀟成為「宇宙少女」的成員在韓國出道。不過團隊在韓團發展平平，程瀟之後回中國發展，她曾與許凱合演偶像劇《你微笑時很美》，也有亮相各大綜藝節目。

程瀟方面已否認了傳聞。(微博截圖)