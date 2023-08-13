阿Sa舊愛石恆聰異性緣旺曾戀連詩雅　愛夜蒲出手豪氣追中港日𡃁模

現年40歲的蔡卓妍（阿Sa）與富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）自2017年爆出戀情至今，兩人拍拖六年，早已是公認的一對。然而今日卻有報道指阿Sa與石恆聰原來已經正式分手。有傳兩人分開的導火線主要是男方未定性，石恆聰浪子性格似乎未玩夠，阿Sa與對方在結婚一事上一直得不到共識，加上男方與圈中一名C小姐過從甚密，以致這段6年情告終。而阿Sa今日亦向傳媒承認了兩人早前已經分手，但就表示並不是因為第三者。

石恆聰是家底豐厚的富三代，祖父是有「麻將館大王」之稱的石鑑輝，其家族除了經營麻將館生意，是業內龍頭之外，還持有近百間商鋪、數十個樓盤以及住宅物業，多元化生意遍佈海內外，估計家族資產逾百億港幣，石恆聰絕對是城中頂級筍盤。據悉，石恆聰一向女性緣旺盛，身邊總不乏女伴，當中包括圈中女星。

他與阿Sa拍拖之前，就曾經與連詩雅 (Shiga) 拍拖。石恆聰於2014年與Shiga拍拖，有指當時Shiga與媽媽租住灣仔劏房，石恆聰便安排女友搬入月租5萬的畢架山豪宅，更有司機接送出入。兩人於2016年宣布分手，同年底復合，至2017年2月再度分手。

連詩雅曾與石恆聰拍拖。（IG/ @shi_ga）

曾有報道指石恆聰年少時喜愛夜蒲，相當爛玩，不時相約一些富二代好友，包括霍震霆二仔霍啟山等一起去蒲，且還會包辦酒水。石恆聰又被指曾一擲千金追求中港日三地𡃁模，追過𡃁模出身的陳靜（DaDa）、日本𡃁模田代麻衣，以及一名上海𡃁模，且每次都出手闊綽，相當豪氣。甚至有指他當年的座駕車尾箱長期放滿名牌手袋，隨時送贈心儀對象，追女使錢可謂絕不手軟。

Dada係性感女神。(陳靜IG)