陳山聰3歲囝囝可愛樣曝光　小Jaco狂抓褲襠家長要留意

視帝陳山聰近年演藝事業備受肯定，拍過不少膾炙人口的劇集，而他亦出名是潮流達人，穿衣配搭甚有品味，不止自己型仔，仲幫3歲的囝囝Jaco襯埋衫，近日陳山聰跟囝囝父子裝現身機場，樣子十足餅印，陳山聰當然要自拍大曬天倫樂，只是網民發現Jaco的身體語言，似乎是急尿想去洗手間，山聰要小心囝囝瀨濕褲子呀。

陳山聰3歲囝囝Jaco好可愛。（IG圖片）

46歲的陳山聰，於2019年跟真愛Apple結婚，翌年7月誕下兒子陳霆軒(Jaco)，視兒子如珠如寶，今年他又贏得視帝寶座，可謂事業家庭兩得意。Jaco跟爸爸山聰成個餅印，眼仔碌碌十分可愛，而山聰作為潮流達人，不時都會幫囝囝打扮襯衫。近日一家人去旅行，山聰跟Jaco就父子裝上陣，型到爆裂。

陳山聰一家三口周圍去旅行。（IG圖片）

當天山聰穿上白色長袖Tee，配上卡其色長褲，而囝囝Jaco跟他同樣穿搭，只是山聰的鴛鴦波鞋更加搶鏡，之後山聰還抱起囝囝自拍，獲得不少網民俾like，大讚他們父子都好靚仔，但有眼利網民發現，Jaco身體語言似乎很急尿，但山聰掛住自拍未有留意，希望最後Jaco未有瀨濕褲子。

陳山聰同3歲囝囝成個餅印，一樣咁型。（IG圖片）

陳山聰常做運動，現時操得好弗。（《鐵拳英雄》劇照）

陳山聰3歲囝囝可愛樣曝光：

+ 5

年青山聰真係好靚仔：