李玟老公Bruce發聲明澄清不實言論 稱將採取法律手段絕不姑息

華語天后李玟（Coco）離世後風波未平，老公樂裕民（Bruce）成為千夫所指，更被傳生前對Coco不佳，以及太太過世後有意爭奪財產。今（15日）Bruce再發聲明澄清不實言論，聲明如下：

「2023年7月27日，我就本人和CoCo的婚姻及財產狀況進行了回應。但部分主體仍拒不刪除不 實言論，還繼續傳播有關我和CoCo的不實言論。對此，本人再次鄭重聲明如下:

去年夏天，我和CoCo在馬爾代夫度假時，CoCo告訴我她覺得自己可能罹患癌症。我第一時 間安排CoCo回香港就診檢查，CoCo檢查後的次日因工作需要前往中國內地，而我則前往歐 洲探望家人。在CoCo於中國內地隔離期間，我收到CoCo確診乳腺癌的消息。而她決定於完 成中國好聲音的節目製作，才回港就醫。

我與CoCo的婚姻及財產狀況均為個人隱私，任何主體都不得以刺探、侵擾、洩露、公開等方 式侵害他人的隱私權。而所謂我與CoCo的婚姻及財產狀況的言論嚴重背離事實，系部分主體 為博取流量的惡意炒作行為，已嚴重侵犯我的名譽權。嚴正警告相關侵權行為人立即停止侵權 行為，刪除有關我與CoCo的婚姻及財產狀況的不實言論。網絡非法外之地，我已委託律師事 務所，對任何主體超越道德和法律底線，拒不刪除或繼續傳播侵犯我本人和家人的合法權益的 言論，運用法律手段追究到底，決不姑息!

我堅決否認任何被錯誤陳述的虛假言論, CoCo已經離世了，我請求各界尊重CoCo，讓她得 到安息。我不會再對任何不實言論，背離事實的報導作出任何回應。

特此聲明!」