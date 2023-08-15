雯雯疑突然離家出走挺住巨肚拖喼搵地方　一個舉動卻惹網民質疑

張致恒（Steven）的老婆區燕雯（雯雯）自去年開始周期性嗌離婚，又不時數落Steven「又廢又懶」，加上她曾自爆一家陷入經濟困境，生活十分艱難。雖然兩夫妻關係惡劣，不過雯雯早前卻突然自爆懷有第4胎，即將四年抱四，而且已經就快生得，令全城嘩然。雯雯臨盤在即，Steven亦辭去天水圍小食店工作，全力在家中照顧老婆和仔仔，讓老婆可以安心待產，似乎想做一個好老公和好爸爸。可是雯雯卻並未領情，依舊於IG出post數落老公，兩人關係撲朔迷離。今日（15日）下午，雯雯更突然宣布離家出走。

雯雯早前清空她的舊IG帳號後便沒有再更新，直至月前接了一個廣告便更新了，用作宣傳之用。今日下午她又再次更新該IG帳號，於IG story post出一張她挺着巨肚推住行李箱在街頭的獨照，寫道：「我要冷靜幾個鐘。」 並發起Q&A咨詢網民的意見：「有冇地方介紹」，似乎是要離家出走，好讓自己的情緒得以冷靜下來，不過她就沒有透露因何事要突然離家出走。

雯雯又再於IG story放負。(ig圖片)

雯雯原有的舊IG帳號擁有1萬粉絲，可是新IG帳號截至目前為止只有201位粉絲，早前她為了增加廣告效益，就將所接的廣告於舊IG帳號上出post宣傳，然而她就強調只會於收費的新IG帳號分享她的私人生活。不過她今日卻又再更新IG並公開讓大家知道她離家出走。有網民就提醒雯雯一個人出門在外要事事小心，亦有網民好奇該張照片是誰幫她拍攝的，甚至猜測有可能是她老公張致恒。

雯雯突然離家出走。(IG圖片)

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