李施嬅拍片分享遭排斥惡意中傷感言　網民錯重點全程𥄫實火辣身材

李施嬅在圈中一向人緣甚佳,入行多年認識了不少好友,亦沒有什麼是非新聞。不過,她對於被欺凌被杯葛亦有一套睇法,昨日她就拍片於IG分享在這些事上的感言。施嬅寫道:「曾經經歷過俾人排斥嘅朋友仔,記住呢一點。😎 刻意傷害或惡意中傷你的人,其實心裡,係你無敵粉絲。 😝 We all experience haters some time in our lives. But just remember…deep down inside, Haters are actually FANS of you. No need to feel bad for being too amazing! 😜 ( 我們一生中都會遇到仇恨者。但請記住……在內心深處,仇恨者實際上是你的粉絲。沒必要因為太神奇而感到難過!)」

她還加了hashtag 「#感言分享 #betterandbetter #BlessYouAll #staystrong #staypositive #hatersgonnahate💋 #superhumancircle #正能量滿滿」

李施嬅在圈中人緣甚佳。(IG圖片)

她在片中表示:「你有無發覺到?唔鍾意你嘅人,通常都會揀其他唔鍾意你嘅人做朋友,而佢哋會繼續收納更多唔鍾意你嘅人,如此類推,直至佢哋組織了一大堆唔鍾意你嘅人,但其實有可能佢哋都唔係好鍾意大家,佢哋嘅存在係因為你,跟住你就會發覺到原來自己係咁重要,原來你嘅威力係咁大。」說罷她即一臉得戚,看來完全不會被那些不喜歡她的人影響到情緒。

李施嬅充滿正能量。(ig圖片)

網民紛紛留言認同施嬅所說的,指她講得好有道理。不過亦有不少網民錯重點,將焦點落在施嬅的Fit爆身材之上,身穿bra top的她騷盡誘人body,有網民就大讚她:「身材好好」。而她的圈中好友林子善就笑言:「大佬呀你着到咁性感… 隻眼都唔知望邊度😂😂」。

點擊睇李施嬅呢段短片:

點擊睇施嬅的靚相:

