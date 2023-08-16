23歲女偶像IG新相著小背心微露性感　粉絲溫馨提醒著返好件衫

南韓人氣女團(G)I-DLE台灣成員舒華性格直爽、活潑開朗深受粉絲喜愛，她經常在直播及個人IG與網友們互動，親民作風十分圈粉。早前舒華陷入隊友表態、拉扯內衣爭議，不過她在事發後幾天PO出作畫照，並寫下：「雖然不知什麼時候可以變成真正自由的風，網路世界、現實世界，還是好好待在自己的世界吧。管他的，怎麼舒服怎麼來。」被猜測是在回應紛紛擾擾。



早前她再度上傳一系列火辣自拍照跟粉絲們分享，只見她穿著白色系肩帶蕾絲睡衣，擦上大紅唇，頂著高馬尾捲髮入鏡，看上去十分性感，並有濃厚復古氛圍。不少粉絲也紛紛留言吹捧舒華的美貌，幽默留言：「有個人說了一句：覺得葉刷（葉舒華）好看的舉手。然後，地球就變成了海膽」、「你覺得這篇貼文有什麼問題？照片裡美麗的舒華不是我的」、「如果漂亮是罪的話，你就是無期徒刑了」。

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不過這組辣照中也意外洩露她胸前深溝，也讓許多粉絲急喊：「有沒有外套？穿好！」、「我勸你好好穿衣服！這是最後的提醒」、「別讓Minnie看到這個」。

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