23歲女偶像IG新相著小背心微露性感 粉絲溫馨提醒著返好件衫
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
南韓人氣女團(G)I-DLE台灣成員舒華性格直爽、活潑開朗深受粉絲喜愛，她經常在直播及個人IG與網友們互動，親民作風十分圈粉。早前舒華陷入隊友表態、拉扯內衣爭議，不過她在事發後幾天PO出作畫照，並寫下：「雖然不知什麼時候可以變成真正自由的風，網路世界、現實世界，還是好好待在自己的世界吧。管他的，怎麼舒服怎麼來。」被猜測是在回應紛紛擾擾。
早前她再度上傳一系列火辣自拍照跟粉絲們分享，只見她穿著白色系肩帶蕾絲睡衣，擦上大紅唇，頂著高馬尾捲髮入鏡，看上去十分性感，並有濃厚復古氛圍。不少粉絲也紛紛留言吹捧舒華的美貌，幽默留言：「有個人說了一句：覺得葉刷（葉舒華）好看的舉手。然後，地球就變成了海膽」、「你覺得這篇貼文有什麼問題？照片裡美麗的舒華不是我的」、「如果漂亮是罪的話，你就是無期徒刑了」。
【圖輯】點圖放大看更多(G)I-DLE舒華IG靚相👇👇👇
+39
不過這組辣照中也意外洩露她胸前深溝，也讓許多粉絲急喊：「有沒有外套？穿好！」、「我勸你好好穿衣服！這是最後的提醒」、「別讓Minnie看到這個」。
「越南第一美女」30歲芝芙著內衣照曬好身材 體態性感又健美Elkie莊錠欣退出韓團CLC後出中文歌 著性感賽車服曬小蠻腰拍MV林明禎著低胸裝曬身材 性感不失高貴 一轉身「露出裸背」更誘人網紅琳妲性感裝睇羅志祥演唱會被嘲「想獻身」IG反擊：我覺得值得夏日精選6間泰國小眾泳衣品牌 性感比堅尼、保守高腰遮小腹必收蔡依林廣州開騷繼續性感 做一事挑戰內地禁忌 陸網民：沒幾人敢
延伸閱讀：
陳文茜罹罕病被酸「稱要死一直沒死」 曝最新病況創「最長存活紀錄」
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】