何超儀老公陳子聰剖白爆大動脈險死感受　自覺幸運被老婆的愛感動

何超儀 （Josie）近日接受鄭裕玲（Do姐）主持的網上節目The Do Show獨家專訪，激罕談及老公陳子聰險喪命及截肢的經歷、近況以及首度公開老公的病史，她更即場致電老公讓他跟Do姐聊天。Josie首談老公詳細病歷，透露老公於去年10月返澳洲探親期間，因為有幫家人搬過傢俬，用力過猛，當他駕車載親戚去醫院時，他在車上肚痛得好厲害，更痛到暈了，被送進急症室，結果發現是大動脈爆裂，需要馬上做手術。手術後，陳子聰昏迷了一個月加一星期才甦醒，他也仍未康復，還要接受很長時間的治療。

Josie透露老公目前的情況是大動脈仍有位置裂開，成為「計時炸彈」，但一定要改善好排便系統，才能夠再做手術醫大動脈，否則好容易會有腹膜炎。幸好超儀找到美國權威醫院的醫生成功為陳子聰置入支架，預計十個月後可以再做手術重建尿道，再醫好動脈撕裂的位置。Josie在老公出事後已盡量不接拍電影，全心全意照顧老公。

陳子聰與何超儀。（VCG）

而在Do姐的訪問臨結束前，Josie就打電話給老公，讓他與Do姐聊幾句。陳子聰的聲音聽來中氣十足，他表示：「我而家都好返啲㗎喇，多謝關心。我每星期都做4次物理治療，做返我本份再去做手術，Josie（何超儀）喺呢種情況下咁照顧我，我自己都感動。因為佢日日都喺度看顧住我，同啲醫生討論點樣去醫好我，去幫我康復，因為成件事唔係咁簡單㗎。」

Do姐問他可會覺得自己好幸運，他說：「一定好好彩啦，I appreciate life so much more after this experience. （我經歷呢次之後更加珍惜生命。）好感謝身邊啲人啦，如果你經歷過呢啲咁嘅情況，你會知道生命係好緊要。所以啲人新年時祝你身體健康係好緊要㗎。」Do姐亦為他和Josie送上祝福。

超儀早前在IG曬出一張兩公婆的合照。（IG@josie_ho_chiu）