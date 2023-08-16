東張西望｜管理處曾退維修費　獨欠平姐：佢唔畀返我，我要去跳樓

今日（16日）的《東張西望》就講到，67歲的平姐9年前千辛萬苦儲了4萬多元給大廈管理處作維修費，不過其後在平姐不知情下曾退款16000元。當她得悉曾退款時，已經過了7年，就連管理公司已轉換，加上過了6年的追溯期，令平姐欲追回這16000元卻無門。

67歲的平姐9年前千辛萬苦儲下4萬多元給大廈管理處作維修費。(節目截圖)

平姐獨居於大角咀一座57年樓齡的舊樓，因為大廈太殘舊，所以需要維修。直至2014年，大廈要進行外牆維修翻新工程，費用由每戶分擔。而平姐就講4萬多元的積蓄分了兩次繳交。事隔9年後，平姐才發現原來管理處已經向每戶退了16000元，唯獨欠她沒有。

平姐9年前把4萬多元分了兩次繳交大廈管理處。(節目截圖)

對此，平姐覺得很不值，因為這16000元是她辛苦工作得來，所以她認為需要追到底。平姐激動的說：「佢唔畀返我，我要去跳樓！我咁辛苦賺啲錢！」

平姐覺得很不值，因為這16000元是她辛苦工作得來。(節目截圖)

不過因為平姐的學習程度低，所以一直未有留意到大廈已經貼出公告指示每戶可取回16000元，但她指當時不知道有這樣的一回事，加上從未收過電話通知可領回款項。她立即找管理處理論，但管理處就指因為已經超過6年，所以沒法追回款項。

因為平姐的學習程度低，所以一直未有留意到大廈已經貼出公告指示每戶可取回16000元。(節目截圖)

《東張西望》就陪同平姐找業主立案法團主席，但主席沒有應門，所以轉為找副主席。在找人的過程中，平姐遇到保安前來，保安說有住戶投訴被滋擾。平姐認為因為錢是她辛苦掙回來，所以要追究到底，因為理據在她的一方，所以不惜到小額錢債審裁處追回。

《東張西望》就陪同平姐找業主立案法團主席，但主席沒有應門。(節目截圖)