陳茵媺加國回港獲特別待遇入駕駛艙做機長　陳豪親自接機勁sweet

藝人陳茵媺（Aimee）與陳豪結婚10年，育有兩子一女，Aimee每年都會帶一打三帶仔女返加拿大多倫多，今年亦不例外，6月底時就帶他們回去過暑假。轉眼間Aimee已經過去加拿大差不多兩個月，今日（16日）她終於回到香港，立即上載老公陳豪來接機的照片，大曬家庭幸福。相中可見陳豪親身到機場接機，更笑得十分開心，相信兩個月未見妻兒，陳豪應該是最興奮的一個，一見面即攬實仔女。

陳陳豪親身到機場接茵媺。(ig@aimeechan)

陳豪應該是最興奮的一個，一見面即攬實仔女。(ig@aimeechan)

Aimee更分享了今次在機艙的特別待遇：「Thank you to the amazing #Captain and Crew for inviting us into the cockpit after safely landing. After 16 hours of flying, it sure was a treat for my kiddos and I. What a great learning experience!（感謝超棒的機長和空姐在安全降落後邀請我們進入駕駛艙。 飛了16個小時後，這肯定是給我的孩子和我的款待，多麼棒的學習體驗。）」Aimee分享了她在飛機駕駛艙坐在機長位置打卡的照片，除此之外，她還上載了三個仔女與四位機長的合照。

Aimee分享了她在飛機駕駛艙坐在機長位置打卡的照片。(ig@aimeechan)