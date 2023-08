陳茵媺加國回港獲特別待遇入駕駛艙做機長　陳豪親自接機勁sweet

藝人陳茵媺(Aimee)與陳豪結婚10年,育有兩子一女,Aimee每年都會帶一打三帶仔女返加拿大多倫多,今年亦不例外,6月底時就帶他們回去過暑假。轉眼間Aimee已經過去加拿大差不多兩個月,今日(16日)她終於回到香港,立即上載老公陳豪來接機的照片,大曬家庭幸福。相中可見陳豪親身到機場接機,更笑得十分開心,相信兩個月未見妻兒,陳豪應該是最興奮的一個,一見面即攬實仔女。

陳陳豪親身到機場接茵媺。(ig@aimeechan)

陳豪應該是最興奮的一個,一見面即攬實仔女。(ig@aimeechan)

Aimee更分享了今次在機艙的特別待遇:「Thank you to the amazing #Captain and Crew for inviting us into the cockpit after safely landing. After 16 hours of flying, it sure was a treat for my kiddos and I. What a great learning experience!(感謝超棒的機長和空姐在安全降落後邀請我們進入駕駛艙。 飛了16個小時後,這肯定是給我的孩子和我的款待,多麼棒的學習體驗。)」Aimee分享了她在飛機駕駛艙坐在機長位置打卡的照片,除此之外,她還上載了三個仔女與四位機長的合照。

Aimee分享了她在飛機駕駛艙坐在機長位置打卡的照片。(ig@aimeechan)