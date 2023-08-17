張致恒反擊被指借錢要老婆肉償　親認用盡任何辦法去借錢撐住頭家

張致恒（Steven）的老婆區燕雯（雯雯）自去年開始周期性嗌離婚，又不時數落Steven「又廢又懶」，加上她曾自爆一家陷入經濟困境，生活十分艱難。早前雯雯又在IG story出post發近千字長文大爆老公竟然四圍溝女。近日富二代網紅Sean更連環爆料指Steven四出問人借錢，令Steven形象盡毀。

對於被Sean爆料指控四圍借錢等傳聞，Steven今日凌晨就激罕於IG發近千字長文講及有關事件。Steven寫道：「我想講嘅係網絡欺凌呢件事真係好嚴重，一件完全唔關任何人事嘅事，竟然可以俾一位網紅隨意欺凌，第一樣嘢係我完全唔識得呢一個人，亦都對呢一個人冇興趣，但係佢就一而再再而三咁樣網上欺凌我一家，其實佢係想點呢？係想睇到我哋一家自殺定係點樣呢？」

Steven張致恒與老婆區燕雯（雯雯）關係撲朔迷離。（IG：@ugly__mama）

他續說：「我張致恆係曾經做錯過，喺呢四年裏面，整個人迷失到唔識行前面嘅路，入咗行咁多年嘅我，唔係話放低就可以完全放得低，所以當我冇任何辦法嘅時候，由朋友到大耳窿甚至乎澳門嘅疊碼仔我都借過錢，用盡任何辦法去借，因為我唔知道我可以點做，但係我越借就越泥足深陷，我畀其中一個缺點就係當遇到麻煩事好容易就會選擇咗逃避，所以一直以嚟我都係做錯。」直認自己的錯。

張致恆認四出借錢。(資料圖片)

Steven說：「而家有咗小朋友，好努力去改呢一個缺點，但係都係好難，因為呢個世界總會有一啲x街想你死，講真…其實我真係好攰，一直以嚟死撐到而家，無非都係想見到小朋友快樂成長，曾經同朋友嘅聊天對話流出，我都唔多想回應了，首先第一樣嘢我冇用老婆嚟肉償，第二樣嘢我只係講我嘅小朋友當時未搵到學校，我好驚佢要讀特殊學校，並唔係嗰位網紅所講我個仔低b，第三樣我老豆佢一直都好擔心我，佢係曾經有將佢嘅生果金畀我做生活費，但係唔係個個月畀我，只係畀咗一兩次！

最後我好想講，一直都好努力搵機會亦都用唔同嘅方法去搵錢，因為我真係好想還曬啲錢，無奈何收入都唔夠屋企嘅支出，所以一直都唔能夠還畀借過錢畀我嘅朋友，想同你哋講聲對唔住，我會盡我嘅能力用最快嘅速度還返曬畀你哋，至於網絡暴力同埋網絡欺凌我就冇計了，只能夠講你哋要x你哋要笑就隨便，但係我懇請你哋要笑嘅就笑我好啦，禍不及妻兒，你哋要鬧我可以企喺度畀你鬧，你哋要笑我亦都可以企喺度畀你笑，但係觸碰到我家庭嘅任何一個人我就冇辦法容忍，雖然我唔知我有咩可以做到，但係我都會用盡辦法去反擊，因為我真係好愛我嗰家！」

張致恒與大仔。(ig圖片)

點擊睇Steven一家的相：