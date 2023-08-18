東張女神何沛珈被爆秘戀上位小生阮浩棕　夾齊口供唔否認戀情

有傳無綫一向都要求旗下藝人低調處理感情事，更同時下「禁戀令」，嚴禁公開戀情。今日（18日）就有報道爆出27歲的「東張女神」何沛珈（Roxanne）秘戀32歲上位小生阮浩棕（Nicholas），指二人已經開展地下情半年。被傳媒問到戀情，兩人並沒有否認戀情。



今日有報道爆出27歲的「東張女神」何沛珈秘戀32歲上位小生阮浩棕。（IG圖片）

兩人跟個夾齊口供唔否認戀情。（IG圖片）

無綫力捧小生「星三代」阮浩棕出身自演藝世家，是已故資深演員梁舜燕的孫兒，父親則是監製，但阮浩棕拒借身世上位，現時已成為無綫多位監製的新寵。阮浩棕於2013年入讀第27期無綫電視藝員訓練班，同年畢業後成為TVB合約藝員，翌年成為《Think Big 天地》、《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》等兒童的主持，現時更一劇接一劇，除了在《隱形戰隊》中飾演奸角鏗少，在《隱門》演黃智雯暖男弟弟及《靈戲逼人》演熱血文武生而備受觀眾關注。

「星三代」阮浩棕出身自演藝世家，是已故資深演員梁舜燕的孫兒。（IG圖片）

阮浩棕拒借身世上位。（IG圖片）

雖然公司為阮浩棕安排了多位靚女拍檔，包括劉穎鏇、黃智雯及劉佩玥，但只限劇中有火花，原來他早已跟無綫力捧的「東張女神」何沛珈撻着，不過礙於「禁戀令」，即使兩人拍拖亦要極低調發展，不容因而影響接Job。

現年27歲的何沛珈港姐出身，自參加《香港小姐再競選》贏得冠軍後人氣急升。（IG圖片）

何沛珈擔任《東張西望》主持。（IG圖片）

現年27歲的何沛珈港姐出身，自參加《香港小姐再競選》贏得冠軍後人氣急升，除了在《東張西望》擔任主持，更在《愛·回家之開心速遞》中飾演細龍生女友Luna。今年5月何沛珈被欽點跟隨無綫總經理曾志偉到內地亮相直播節目，明顯得寵。