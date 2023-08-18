JJ賈曉晨疑食菇中毒噁心頭暈拒就醫　被質疑造假怒回︰你可以不看

40歲JJ賈曉晨近月返港參演ViuTV劇集《法與情》，完成拍攝後陪兩名女兒放暑假共享天倫樂。JJ上載照片疑食錯菇菌，出現中毒徵狀「低燒、嘔心及頭暈」，上網求救反被網友質疑造假。



JJ賈曉晨 2016年與樊少皇結婚後，先後誕下小飯兜和小飯團。（微博：＠賈曉晨）

2016年與樊少皇結婚後，JJ先後誕下小飯兜和小飯團，遺傳自媽媽美貌標緻可人，JJ亦花盡心思陪伴栽培，至近月才復出拍劇。JJ日前上載一張牛肝菌的照片：「我剛剛吃了這個黑牛肝菌，現在噁心、頭暈，我是中毒了嗎？是我煮的方式不對嗎？我煎了10分鐘左右，有沒有有經驗的朋友？」網友擔心她食物中毒，紛紛叫她盡快到醫院，她卻指：「在家裡能恢復嗎？去醫院太耽誤時間了」、「但是我是在超市買的食用牛肝菌，也會這麼嚴重嗎？」有人認為JJ掛住發微博「肯定沒事的啦，大家都被騙了，有事誰還發微博」JJ就嬲嬲反駁說：「沒人閒的想騙你！你可以不看！」

JJ賈曉晨上載牛肝菌照疑食物中毒。（微博：＠賈曉晨）

相隔一日後JJ再發文報平安，解釋因要趕行程未有去求醫：「吃了蘑菇後：很快就頭暈、噁心、發低燒，但家裡其他人沒事。發微博本來是想看看有沒有朋友可以給到專業的意見，或者是有同樣經歷的朋友給點意見，結果大家統一回答：讓我去醫院。」解釋因要趕行程未有去求醫：「行李沒收拾，很多事情還沒做，兩個小孩哭哭鬧鬧的，我就邊考慮去不去，邊喝水，大概喝了4000到5000毫升的水，才開始想吃東西，於是又吃了一大堆東西，主要是麵食和水果，結果到了晚上就好很多了。所以提醒大家：煮蘑菇一定要徹徹底底煮熟！ ！哪怕是微中毒也會讓你很難受。」