破毒強人大結局劇情劇透｜蔣志光向陳豪復仇　張曦雯出意外

《破毒強人》進入結局周，上周劇情講到蔣志光和馬貫東被警方抓捕，胡定欣因擔心蔣志光和馬貫東會將販毒內情洩露給警方而打算殺人滅口，不過當時就被陳豪阻止。



蔣志光和陳豪反面？（《破毒強人》劇照）

《破毒強人》第16集 (08/21) 劇透

朱智賢於手機自白中，聲稱是因為跟羅勇有外遇，被他要脅才動殺機……子穎因擔心何廣沛被人利用，找張寶兒查證，張寶兒迫不得已謊稱胡定欣背後的金主是大馬富翁。蔣志光驚聞朱智賢之事，認定有人教唆朱智賢為他頂罪，決意要向此人報仇。蔣志光獲釋後，馬貫東和律師在口供房起爭執，蕭正楠趁機以減刑利誘馬貫東，馬貫東決定將一切和盤托出……陳豪重金安排槍手，要趁警方移送馬貫東期間劫犯。胡定欣意外發現陳豪用毒品止痛，十分擔心。

張曦雯出意外。（《破毒強人》劇照）

《破毒強人》第17集 (08/22) 劇透

陳豪心念一轉，決定要放棄馬貫東。警方移送馬貫東期間遇上槍手埋伏，雙方發生激烈槍戰，槍手成功劫走馬貫東，並載腿部中槍的馬貫東到偏僻郊區……財富調查組總督察楊曹永廉將馬貫東的位置告訴蕭正楠，原來曹永廉一早偷偷把追蹤器藏在馬貫東衣服上。蕭正楠來到廢棄倉庫，憑地上血漬發現了一具屍體……陳豪約何廣沛和張寶兒等人吃火鍋，何廣沛和張寶兒趁機試探陳豪可有劫犯；鄧彪亦暗中監視着陳豪的舉動。陳豪得悉胡定欣有危險，想趕往解救，惟被鄧彪緊盯着……

陳豪結局會係點？（《破毒強人》劇照）

《破毒強人》第18集 (08/23) 劇透

曹永廉領人到投行調查世代物流的交易，張寶兒接獲消息，擔心何廣沛會被牽連，急找陳豪。面對曹永廉的質問，胡定欣見招拆招，更透過視像通話請出背後金主，順利洗去嫌疑。蕭正楠、張曦雯請何廣沛落口供，想攻破何廣沛的心防，令他和警方合作，可惜徒勞無功。蕭正楠到胡定欣家的停車場守候，勸胡定欣供出陳豪自保；另邊廂，張曦雯領人潛進胡定欣家中，竊取電腦情報。胡定欣察覺到此乃調虎離山之計，急回家視察……何廣沛決定要退出合作，陳豪直言只有死人才可離開。

蔣志光。（《破毒強人》劇照）

陳豪早已視何廣沛如親人，更答應讓他退出販毒生意。（《破毒強人》劇照）

陳豪早已視何廣沛如親人，更答應讓他退出販毒生意。（《破毒強人》劇照）

《破毒強人》第19集 (08/24) 劇透

陳豪早已視何廣沛如親人，更答應讓他退出販毒生意。曹永廉監視多日終有進展，他發現胡定欣登入可疑網頁。陳豪告訴胡定欣如要退出，他不會反對，但胡定欣視錢財比命更重要。蔣志光知道陳豪暗中做生意，向老鬼嚴刑逼供，老鬼終說出陳豪身邊有一名啞巴。原來蔣志光早已摸透陳豪和馬貫東的勾當，這次回來是要陳豪一夥為害死朱智賢填命。警方查到關鍵證據的消息傳出，胡定欣感不安之際，曹永廉因投資失利暗示可毀滅證據……蔣志光為報復陳豪，捉走何廣沛之妹安好。

張寶兒。（《破毒強人》劇照）

蕭正楠為保護張曦雯而受重傷。（《破毒強人》劇照）

《破毒強人》第20集 (08/25) 劇透

陳豪答應何廣沛，定會救回安好。陳豪報警後，與蕭正楠、張曦雯等趕到酒樓，蔣志光卻否認捉走安好，蕭正楠留下陳豪跟蔣志光單獨談判。蔣志光不止要報仇，還要陳豪交出賺到的錢。蕭正楠到書店後靈機一動，查出陳豪用作販毒的暗網。陳豪要滿足蔣志光提出的金額，只能求助胡定欣，她卻拒絕出錢，陳豪只得去果欄找蔣志光談判……蕭正楠等找到運走安好的汽車，卻不知是蔣志光設下的局；汽車突然爆炸，蕭正楠為保護張曦雯而受重傷。胡定欣擔心陳豪，趕到果欄卻聽見槍聲……