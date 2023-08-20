蔡卓妍分手後投入工作穿梭內地搵銀　強忍情傷再被偶遇顯堅強一面

現年40歲的蔡卓妍（阿Sa）與富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）自2017年爆出戀情至今，拍拖六年，早已是公認的一對。正當外界以為阿Sa找到了她的真命天子，日前 (13/8) 卻驚爆兩人分訊，甚至有指是因為石恆聰與圈中一位C小姐愈來愈親密，致令阿Sa忍痛提出分手，狠心結束6年情。阿Sa亦已向傳媒親證分手消息，坦言兩人已經分開了一段時間，但並不是因為第三者，彼此仍然是好朋友。

阿Sa親證分手消息。（微博@蔡卓妍）

在阿Sa宣布分手的3日後 (16/8) 就有網民在機場偶遇阿Sa，並分享了阿Sa的生圖。相中的阿Sa與粉絲互動，雖然偶爾也有面露微笑，但她大部分時間都沒有什麼表情，還不時抿嘴，面容略帶憔悴，看來仍未走出分手的傷痛，一眾粉絲都為她感到心痛。

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前日 (18/8) 又有網民於北京首都國際機場以及溫州機場偶遇阿Sa。阿Sa當日依然是一身casual wear打扮，由北京飛往溫州工作。她在北京機場時亦有跟粉絲簽名和拍照，雖然表現親民友善，相當寵粉，但也是跟日前那次一樣沒什麼表情。而抵達溫州後，阿Sa亦有跟粉絲互動，收了花和信件禮物等，卻同樣是沒什麼笑容。阿Sa與石恆聰一段情愛得認真，似乎未能在短時間從情傷中自癒，可是她卻強忍傷痛努力投入工作賺錢，盡顯堅強的一面，不過也堅強得令粉絲心痛，有網民就猜測阿Sa可會是想借工作來麻醉自己。

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