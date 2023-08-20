鍾柔美直播認有睇盧瀚霆演唱會讚嘉賓超正　大方反問：Why not？

最近MIRROR成員輪住開個人演唱會，都吸引到不少TVB藝人捧場，如：馬海倫自爆是姜糖，而跟她同行的《愛回家》李芷晴，卻急急刪走有關限時動態，被質疑是否被TVB高層照肺，更有TVB粉絲不滿斥李芷晴「反骨」，要求TVB雪藏她。然而，聲夢小花鍾柔美（Yumi）早前卻在直播中大方承認睇盧瀚霆（Anson Lo）演唱會，反問：「Why not?」



Yumi月前在IG開直播跟粉絲傾偈，除了唱出自己的新歌《y2k還襯我麼？》、NewJeans的《Super Shy》和BLACKPINK的《Shut down》、陳蕾《凡星》、衛蘭《離家出走》等多首歌曲，又講到自己暑期生活、面對DSE的心情，另外提到有次跟郭富城合照，對方認得出她翻唱過《狂野之城》，她已覺得完成了心願。

身為BLACKPINK歌迷的Yumi，不止在直播唱出BLACKPINK歌曲，更著住BLACKPINK衫。（IG@yumichung1221）

去到直播尾聲，有觀眾問她「有冇去睇教主（Anson Lo）？」雖然Anson Lo是隔籬台藝人，但Yumi就無懼被無綫高層「照肺」的可能，大方承認前日（25/7）睇了對方演唱會，更讚對方值得自己學習。Yumi說：「無論點都好，喺呢一行入面我都覺得係值得去向對方學習，我都承認我前日睇咗，同埋嘉賓都非常Surprising，係Dear Jane，唱咗《到底發生了（過）什麼事》，我就覺得好正！超正！我覺得值得欣賞唔同嘅演唱會，學一啲唔同嘅嘢，無論點都好，大家都係娛樂圈入面，我覺得要向對方學習，所以，Yeah，Why Not？係正嘅！我都希望有屬於我自己嘅舞台！」

Yumi睇了Anson Lo演唱會，更透露覺得嘉賓Dear Jane超正！（資料圖片/林得懿攝）

直播近日突然翻Hit，網民認為兩台藝人不是敵對，觀賞不同藝人的演唱、音樂行先根本並無不妥，又提及就算炎明熹都曾透露自己有留言COLLAR的邱彥筒（Marf），亦有人力撐Yumi：「佢行跳唱路線，睇AL好合理，所以我覺得佢態度正確！」、「其實有咩問題？」