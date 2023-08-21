朱千雪做大律師3年升格做師傅　徒弟盛讚：語言的控制好厲害

朱千雪一直甚有觀眾緣，急流勇退轉行做大律師，一樣闖出一片天相當成功。原來轉行3年已升格做實習大律師的師父，好徒弟更在網上分享朱千雪私下工作日常。



2020年朱千雪正式轉行成為執業大律師。（IG：@tracytschu）

2012年參選港姐時朱千雪已被視為大熱，入行後成為了無綫的當家花旦，但她明顯志不在此，於2015年向TVB請假一年讀書，之後再進修城市大學法律博士學位。至2020年朱千雪正式轉行成為執業大律師，加入資深大律師張健利律師樓旗下。

朱千雪轉眼已成執業大律師3年。（律師樓網頁）

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有港大法律系學生在小紅書上載與朱千雪的多張合照，原來朱千雪已升格做實習生師父：「完成我第一個minip（短期實習）啦！多謝師父！」相片中Tracy身穿長身直條西裝，薄施脂粉氣質出眾。徒弟更分享不少Tracy私下相處點滴，笑指她「吃飯不浪費，很愛吃蔬菜好健康。」

朱千雪原來已升格做師父。（小紅書）

她又回顧當年朱千雪半工讀相當辛苦：「當年師父邊做TVB邊讀JD，兩年沒有出去吃過飯看過電影。很多沒有全職工作的人JD都要讀3年，但是師父為了不浪費時間每天的工作和學習排的滿滿噹噹。很是榜樣！」又大讚其語言能力相當強：「跟我們講話會有不少英語，但是見到客人真的可以做到全程中文，語言的控制好厲害。」

朱千雪薄施脂粉外型相當專業。（小紅書）

徒弟分享朱千雪私下相處點滴。（小紅書）