一文睇李玟《中國好聲音》舞台跌低時間線　綵排疑已埋下欺凌伏線

天后李玟（Coco）逝世後仍然是非不斷，早前一段Coco生前控訴《中國好聲音》賽制不公，以及她在節目疑遭欺凌摔倒一事引發熱議，現為大家整理相關時間線。

天后李玟。（微博@CoCo李玟）

1. Coco怒斥賽制不公

Coco生前錄製《中國好聲音》時，曾被爆出於現場怒斥賽制不公，指較高分的學員未能得到第二次機會，較低分的卻獲得第二次機會。Coco發飆疑得罪節目組，掀起一連串風波。

李玟批評《中國好聲音》賽制不公平。（微博@呆若木一）

2. Coco未獲通知綵排

去年10月13日，Coco曾發訊息詢問學員王澤鵬表演綵排時間，解釋稱導演組未有通知自己，而王澤鵬回覆道只知道幾點出發，也不清楚具體綵排時間。到了綵排地點後，王澤鵬電話被沒收，未能通知Coco綵排時間。期間也未收到要攙扶Coco的通知；綵排時王澤鵬又詢問導演組是否可以回頭看Coco，導演組拒絕，並要求王澤鵬必須跟足原定走位安排。

同日Coco給王澤鵬發打氣信息，又稱不理解為何節目組要把他們位置安排得這麼遠。同日下午，Coco再發訊息給王澤鵬，提到自己因腿傷而企不穩，更要穿7吋高跟鞋，故必須要攙扶王澤鵬表演，惟因王澤鵬電話被沒收，未能及時收到Coco上述訊息。

李玟深受世界各地歌迷喜愛。（影片截圖）

3. 現場錄製期間摔倒

10月14日正式錄影，Coco表演期間沒人攙扶終撐不住摔倒，但錄影卻沒有暫停，有知情人爆料指，導師之一的梁靜茹打算上前攙扶卻被人拉走，Coco也忍不住當場落淚。

事後王澤鵬表示，在歌曲結束後走位時見到Coco跌坐在地上，已立即扶起對方。完成講話後，與Coco團隊一齊將Coco扶到導師座椅，其後王澤鵬才取回電話，聽到Coco所說的一切。王澤鵬回覆Coco解釋因未獲導演通知要攙扶Coco，見到她跌下時大感慌張，並爆出Coco團隊當日已同導演組現場發生爭吵。

Coco演唱期間穿高跟鞋獨自站立。（節目截圖）

4. Coco控訴導演故意惡整

完成表演後，Coco回覆王澤鵬訊息，稱原定安排是由王澤鵬攙扶她演唱，事後更改走位卻不通知王澤鵬，Coco錄音中表示：「這個世界有時會碰到非常壞的人」，控訴摔倒是「導演是故意整我的，我也學了人可以非常非常的惡毒，我在28年的，從來沒有碰過一個這麼可惡的導演」，又直斥節目已內定贏的人選、一切是「黑幕」。

Coco和學員王澤鵬合唱疑遭導演組欺凌，被迫獨自站立演唱，最終跌低。（節目截圖）

5. 哭訴錄音在Coco逝世後流出

Coco上月逝世，近日被爆出控訴遭節目組欺凌的錄音。Coco哭訴為了節目把身體「拉垮了」，又表示在台上跌低公然遭人侮辱，錄音中Coco聲淚俱下表示：「28年做一個歌手，站在台上被人侮辱，這個叫侮辱，被欺負，有人在乎這個感受嗎？怎麼可以讓我這樣吃虧。」又提到在節目中被導演動手兼被助理趕走。

節目組日前回應指上述為惡意剪輯的錄音；而Coco胞姊李秋林（Carol）回覆內地傳媒真偽則稱：「事實Coco在視頻裏面都說了，我們就不回應了。」

梁靜茹被指想上前攙扶，卻被拉走。（節目截圖）

點擊睇李玟怒斥被導演惡整導致摔倒對話截圖：