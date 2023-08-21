謝忻遊港被拒收現金 漢堡店HONBO疑態度不佳惹公憤 潛水3日道歉
撰文：TVBS新聞網
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台灣女星謝忻近日到香港海港城的漢堡店「HONBO」享用美食，不過要結帳時，卻發現無法用現金借結帳，店家堅稱只能使用電子支付，且態度不佳，所幸其他客人及時跳出來救援。事後，香港網民為此替她抱不平，沒想到店家竟嗆「現在21世紀」，高傲的態度觸發網友的怒火。對此，店家在事發3天後道歉了。
近日，謝忻到香港旅遊，旅途中打卡知名漢漢堡店「HONBO」，沒想到在用完餐後，店家拒收現金，而謝忻身上卻沒有帶信用卡手機也沒有電子支付功能，手裡只有600元港幣，店家卻嗆「現在21世紀」，此話一出就連香港的網民也看不下去，紛紛留言抨擊店家。
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對此，店家也於20日公開道歉，表示，店內自新冠肺炎的緣故，已不再收現金，店內也沒有收銀台，強調若是客人真的沒有帶信用卡，店內服務員絕對會幫忙處理，承諾未會更加注意，對於用詞不當深感抱歉。
雖然發生令人不愉快的事，不過也不影響她到香港旅遊的好心情，謝忻在貼文處留言表示：「謝謝所有香港的朋友，我還是很喜歡香港，還是會繼續去香港玩的！」
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