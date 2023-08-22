破毒強人第17集劇情劇透｜馬貫東被陳豪救走　同胡定欣攤牌又出事

無綫（TVB）劇集《破毒強人》劇情進入大直路，星期二第16集講到，朱智賢於手機自白中，聲稱是因為跟羅勇有外遇，被他要脅才動殺機……郭柏妍因擔心何廣沛被人利用，找張寶兒查證，張寶兒迫不得已謊稱胡定欣背後的金主是大馬富翁。蔣志光驚聞朱智賢之事，認定有人教唆朱智賢為他頂罪，決意要向此人報仇。蔣志光獲釋後，馬貫東和律師在口供房起爭執，蕭正楠趁機以減刑利誘馬貫東，馬貫東決定將一切和盤托出……陳豪重金安排槍手，要趁警方移送馬貫東期間劫犯。胡定欣意外發現陳豪用毒品止痛，十分擔心。



陳豪開始入魔。（《破毒強人》截圖）

槍戰搏火。（《破毒強人》截圖）

第17集講到，正當馬貫東被押解途中，陳豪卻突然改變主意不再迎救而是要殺死他。匪徒與警方蕭正楠、張曦雯等人搏火後終於救走了馬貫東。在小屋內，馬貫東發現了救走自己的人企圖殺人滅口，所以就先一步殺死對方，更懷疑幕後主使人就是陳豪。之後馬貫東綁走了胡定欣，胡定欣就勸馬貫東盡快離開香港，不過馬貫東卻說：「唔好扮嘢啦，你兩個根本上就係想我死。」陳豪得悉後趕到現場與他攤牌，說道：「係，本來諗住救你，但係我改變主意。」兩人對話的時候，胡定欣從背襲擊馬貫東，陳豪就用手捏死了馬貫東。

馬貫東被押解途中被救出。（《破毒強人》截圖）

馬貫東綁走了胡定欣。（《破毒強人》截圖）

陳豪趕到攤牌。（《破毒強人》截圖）

馬貫東被殺死。（《破毒強人》截圖）