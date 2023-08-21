《中國好聲音》導師價格相差大　呢個導師一季出場費仲高過周杰倫

近日李玟哭訴內地綜藝節目《中國好聲音》的錄音檔流出而成為熱話，不少人心疼李玟遇到這樣的事，最近網上亦流出節目導師的出場費價目表，而各導師的價格相差極大而再次引起熱話。

李玟批評《中國好聲音》賽制不公平的片段（微博@呆若木一）

《中國好聲音》有不少的歌王歌后擔任導師，包括有：謝霆鋒、周杰倫、王力宏、李玟、陳奕迅、那英、劉歡、李榮浩、周華健等人。而網上流傳的價目表可見進帳最多的人竟然不是周杰倫，而是一季進帳3200萬人民幣的謝霆鋒；周杰倫以一季進帳2800萬人民幣屈居第二；第三名則王力宏，他一季進帳2500萬人民幣。

之後的級別就是數人同一個價位，李玟、陳奕迅、那英、劉歡都是收2000萬人民幣一季；潘瑋柏、汪峰是收1500萬人民幣一季；齊秦收1100萬人民幣一季；李榮浩、周華健都是收1000萬人民幣一季；薛之謙、李宇春、楊坤都是收800萬人民幣一季；而哈林則收500萬人民幣一季。

雖然這個價格不能代表現身他們的身價，因為價目表上的導師都不完整，所以不能代表一切，但仍然可以見到每個導師都是有價有市的。《中國好聲音》已經播出約11年，第一季的導師與最新一季的導師亦因為節目狀況而有所不同，所以不能比較。

謝霆鋒和曹楊合唱《給天使看的戲》。（中國好聲音微博圖片）