港姐2023｜潘明璇否認曾整容　唔怕舊愛曬罪證：我完全冇後天加工

《2023香港小姐競選》決賽前夕（8月27日），9號候選佳麗潘明璇（Michelle）被前男友爆黑歷史，於片中公開了潘明璇的舊照，並指控潘明璇曾經整容，部位包括鼻、眼、肚及胸。同時亦踢爆潘明璇虛報學歷，聲稱自己擁有香港大學金融與經濟學碩士學位和新加坡國立大學和新加坡管理大學雙學位4.96分，但實際情況只是輟學於新加坡理工學院（SIM）。同時又聲稱自己曾在在摩根大通、黑石集團、波士顿咨詢集團任職，實際情況是失業。

潘明璇未受負面新聞影響現身港姐宣傳活動。（葉志明攝）

前男友更指她們在拍拖期間，潘明璇滿口謊言，更一直裝可憐博同情，試過有次更稱父親在瑞士過身，成功騙取他金錢及手機等財物。事後前男友明查暗訪後，確實其父親依然在世。同時前男友指控潘明璇在拍拖期間，竟背住他與自己的同屋主出軌，前男友更稱手握她們偷情證據。

潘明璇否認曾整容。（葉志明攝）

今日（22/8）候選佳麗潘明璇出席港姐活動就上述事件接受《香港01》訪問時一概否認：「首先話我同佢同屋主出軌，呢啲事根本唔係真，而且我係唔認識佢所講嘅屋主係邊個。同埋佢話我虛報學歷呢樣嘢就更加奇怪，因為由我參選港姐嘅第一日，我就已經將相關嘅學歷交咗俾大會，同埋佢哋係會去核實調查，而呢啲嘢係唔可以造假，而我本身係喺港大度讀緊碩士。（有冇喺摩根大通工作過？）我冇做過。咁所以我就唔知點解佢要咁做。（曾經有否收過對方所送嘅新手提電話？）我唔知，係冇。因為我哋拍拖嘅時候，佢係有送嘢俾我。（手提電話真係冇收過？）嗯⋯嗰段時間係有收過嘅。不過呢啲錢我係有即刻轉返俾佢，呢啲紀錄我係有。（爸爸知到你有負面新聞有咩反應？）我爸爸都覺得好奇怪，佢都話啲人講你嘅都係假。（有否講過自己父親在瑞士過世？）呢啲嘢我冇講過，我唔知佢想講咩。（你怕唔怕佢公開對話紀錄？）如果佢有，我都想睇。（佢話有你出軌證據！）我想講呢啲相可以P圖，如果係想我都可以P到。」

對於整容，她表示自己完全冇後天加工，而其中一張相，是她踏單車時意外整傷鼻，然後自拍給當時的男友看，她也想不到前男友會因此大造文章。