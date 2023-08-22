《好聲音》蒸發263.4億港元也不怕？終極話事人身份曝光背景超強

陸綜《中國好聲音》因李玟音檔在17日曝光，加上遭抗議賽制不公，批評聲浪延燒至今，母公司星空華文股價迄今跌幅超過53.3%，三日內蒸發263.4億港元，但仍有消息指出節目照常錄製，相關單位也給予肯定，絲毫不痛不癢。如今網路上瘋傳《中國好聲音》的母公司負責人是有「中國梅鐸」之稱的媒體大亨黎瑞剛，老婆正是《中國好聲音》製作人，有娛樂女王之稱。



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微博掀起抵制《中國好聲音》聲浪，但有內部人士指出，相關單位仍對節目給予充分肯定，引發外界猜測到底節目組後台有多硬？有大陸網民爆料，其實《中國好聲音》的母公司是星空華文，前身就是燦星文化，負責人是有「中國梅鐸」之稱的媒體大亨黎瑞剛，創立華人文化集團，事業版圖包括影視、娛樂、遊戲、體育等，曾任上海文化廣播影視集團董事長，2019年就以25億人民幣身家登上《胡潤百富榜》。

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不只如此，黎瑞剛的妻子是有「中國娛樂女王」之稱的楊媛草，24歲時就在倫敦創辦了自己的電視製作發行公司，成功打造了《中國達人秀》、《舞林爭霸》、《浪漫滿車》、《夢立方》等節目，《中國好聲音》也是出自她之手，超強背景被挖出後，讓一班網民咋舌：「難怪沒人敢動！」

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《中國好聲音》背後公司港股星空華文股價8月22日，持續下挫，已下跌11.33%，報57.9港元。近三個交易日累計跌幅53.3%，總市值蒸發263.4億港元。

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