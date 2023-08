2019年港姐冠軍黃嘉雯(Carmaney)樣子甜美,而且擁有傲人的身材,不時在社交平台大曬靚相。早前她上載了穿紅色低胸晚裝出海的照片,已經被網民大讚身材很好及照片很唯美,照片更可以顯示她的曲線美。

黃嘉雯早前上載了穿紅色低胸晚裝出海的照片,已經被網民大讚身材很好及照片很唯美,照片更可以顯示她的曲線美。(ig@carmaneysantiago)

昨日(22 日)正值七夕,黃嘉雯與同屆港姐好友古佩玲、王菲及陳熙蕊一起到主題樂園玩,她寫下:「How you spend your hot summer with love.」在炎熱的夏天一定要玩水,所以她們亦有到水上樂園大玩特玩,當中可以見到陳熙蕊換上了泳裝示人。

黃嘉雯與同屆港姐好友古佩玲、王菲及陳熙蕊一起到主題樂園玩。(ig@carmaneysantiago)

黃嘉雯雖然沒有換泳裝,但她穿上露腰小背心加熱褲大曬逆天長腿,美好的身材盡現。同場的古佩玲、王菲及陳熙蕊三人亦大曬身材,當中以古佩玲的身材最好,豐滿的上圍亦盡現。

黃嘉雯雖然沒有換泳裝,但她穿上露腰小背心加熱褲大曬逆天長腿,美好的身材盡現。(ig@carmaneysantiago)

黃嘉雯身材很好。(ig@carmaneysantiago)

黃嘉雯穿上露腰小背心加熱褲。(ig@carmaneysantiago)

點撃睇更多黃嘉雯嘅靚相: