黃心穎成準人妻後首次公開大發雷霆　為一事爆粗：當玩呀？wtX

34歲的黃心穎上星期被爆出與Rubber Band的鼓手黎萬宏(泥鯭)入紙排期註冊結婚,急於正式成為「黎太」,而黃心穎在回覆傳媒時亦以「我倆」來形容她與泥鯭:「我倆多謝大家的祝福。沒有補充。多謝。」

早前RubberBand去英國開演唱會,黃心穎(前排左)特地去當地捧男友泥鯭場。(IG@lamwingyu)

黃心穎成準人妻。(ig@jacquelinebwong)

婚訊爆出後,泥鯭曾被拍到帶着愛犬散步,但黃心穎就沒有出現,當時泥鯭被問到有關結婚的問題時亦表示不接受訪問。早幾天黃心穎終於在IG「蒲頭」分享愛犬照片,大曬幸福,並寫上:「Rainbow on my elbow. No one luckier than me.」

黃心穎分享愛犬照片大曬幸福,於文中表示沒人比她更幸運。(ig@jacquelinebwong)

黃心穎今日(25日)又再次更新IG,分享了一張與好友參觀M+的草間彌生展的合影。照片中她穿上白上衣及戴上網球帽,盡顯活力青春的一面。而她上傳的另一張照片是關於早前曾在《東張西望》報道過有一隻年老唐狗Nana在果欄店舖生活,卻被長期綁上鐵鏈及限制飲水量,有指狗主最終與漁護署職員安排棄養。不過黃心穎轉發相關報導就指「事件再返(反)轉」,最新消息是Nana已返回店內,但漁護署就促請狗主提供長期充足清水給牠,所以引起她極為不滿,發火兼爆粗表示:「當玩呀?wtX。」

