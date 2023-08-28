香港小姐2023｜張曦雯戴百萬名錶出席　超性感長裙側面睇暗藏驚喜

《2023香港小姐競選》圓滿結束，由莊子璇、王怡然和王敏慈分別奪得冠亞季軍，王怡然更奪得了最上鏡小姐。台上的佳麗們自然是當晚焦點所在，但是出席節目，坐在台下的歷屆港姐也一樣搶鏡，而當晚坐在評判席位置的張曦雯（Kelly）更是全場的焦點。



張曦雯（Kelly）升LV做評判。（林迅景 攝）

張曦雯（Kelly）身穿的衣着簡約而處處有小心思。（林迅景 攝）

當晚紅地毯部分完結後不久，張曦雯、鄺美雲和陳嘉容一眾評判才從車上走下，張曦雯和陳嘉容路過停車場區域紅地毯的位置時亦停下了腳步拍照留念。身穿一襲純白色長裙的張曦雯與佈景板和紅地毯形成強烈的對比，顯得十分醒目。

張曦雯（Kelly）真係靚！（葉志明 攝）

留心一看，雖然張曦雯穿着的長裙較為簡單，但處處也有心意，下身以一貫長裙設計造出超長裙擺，上身則以幾何圖案構出立體的剪裁，胸口部位還十分巧妙的設計出一條「門罅」，隱約透出一些些性感，不似普通的晚裝一般「中間大開」但又性感，最特別的是背面大露背的設計，配上4個大小不一的蝴蝶結，為張曦雯增添了幾分少女感。

廣告時間就係打卡時間。（葉志明 攝）

順便補補妝。（葉志明 攝）

《2023香港小姐競選》節目開始後，坐在評判席的張曦雯心情也十分靚，不時和身邊的評判聊天討論，有一幕4位小生主持站到旁邊的時候還十分開心地與他們打招呼，好幾次在她轉身，彎腰大笑的時候，而因為角度問題而涉臨走光邊緣，更成為了坐在觀眾席上的攝影記者們的目光所在。廣告時間做什麼？當然是補一補妝，和打卡影靚相。

張曦雯一打側身就「福利無限」（葉志明 攝）

張曦雯大露背好靚。（葉志明 攝）

張曦雯手上戴呢隻錶值近一百萬。（葉志明 攝）

記者問過張曦雯隻錶值幾錢，不過佢就唔係好想講，只係話買咗好耐。（葉志明 攝）

張曦雯大露背好靚。（葉志明 攝）

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《2023香港小姐競選》台上表演都好精彩。（葉志明 攝）

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你看不到的《香港小姐2023》 一張相睇出冠軍同其他佳麗感情係點

明嘅，人生之中有幾何可以搵藝人做佈景板影相。（葉志明 攝）

每年睇呢張相，就知道得獎佳麗人緣好唔好。（葉志明 攝）

其實，張曦雯當晚條裙真係好性感。（葉志明 攝）