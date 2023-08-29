香港小姐2023｜王怡然被指父母內地公司執笠？　疑欠款十幾萬走佬

年度選美盛事《2023香港小姐競選》已圓滿結束，惟至今仍是非不絕。繼落選港姐陳怡名突然在社交網發火預告爆料，冠軍莊子璇疑被落選港姐胡睿涵（Hanna）以膠袋相狙擊「扮晒嘢」外，亞軍王怡然（Lynn）突然被指其父母開設的內地開教育中心倒閉，兼疑拖欠員工薪金。

港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈及友誼小姐姜依宁出席港姐活動。（深碧玲攝）

有自稱王怡然父母前員工的內地網民在小紅書上爆料，指父母王召軍、母親王倩2002年成立的漢普森英語（北京漢普在線文化發展有限公司）在2021年因經營不善倒閉。文中又指400多個家長「被卷走幾千到十幾萬不等」，又指看了港姐才知道「他們拿著我們的錢一直在香港逍遙，而且還能這麼高調，法院早已判決了，她父母都是失信人，但是拒不還錢。」網友又指到王怡然帖文下留言，但影片已全被刪。

王怡然覺得自己笑容夠吸引。（梁碧玲攝）

網友又貼出在王怡然影片下留言的照片。有報道指有網友稱不應拉王怡然落水，但發帖網民稱：「有人私信我說我不該發這些毀了她，這些不關她的事，她的英語是漢普森的外教教的，她從小到大的錦衣玉食都是家長的學費堆起來的，她的抖y（抖音）各種賬號都是父母拿錢給她引流做起來的，那可否盡一小部分義務幫忙轉告，返還我們成百上千員工的工資，和幾千家長的學費？？？」。

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