港姐亞軍王怡然父母疑騙財千萬逃香港 爆喊澄清：有真有假

《2023香港小姐競選》日前（27日）完滿結束，但是非不斷，除了冠軍莊子璇外，亞軍兼〈最上鏡小姐〉王怡然亦有負面新聞，近日就有大量苦主在小紅書留言指控遭得獎佳麗王怡然的父母於內地十多個城市經營補習社，拖欠上千員工的工資及騙取過千家長學費合共過千萬，苦主維權勝訴都得不到賠償，舉家捲款逃至香港。有苦主直斥無綫沒有做好家庭背境審查，竟然讓這個騙財家庭女兒王怡然奪獎，更希望無綫出面主持公道，如查明屬實後，理應褫奪亞軍名銜，小紅書網友言論非常不客氣。

香港小姐2023｜王怡然被指父母內地公司執笠？ 疑欠款十幾萬走佬

今屆港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈及友誼小姐姜依宁，今日出席港姐領獎活動。（梁碧玲攝）

港姐王怡然今日（29/8）現身尖沙咀出席活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實呢啲嘢都係佢嘅私人事，我就唔方便透露，同埋我有睇到相關嘅留言，但我就唔想有更多嘅誤會，所以就唔方便透露。（會唔會為你造成壓力？）係有少少嘅，但我仲要生活，始終我都21歲啦，我唔可能因為一啲嘅評論而唔做嘢。（苦主控訴你父母舉家捲款逃到香港！）呢啲唔回應，因為我唔清楚。（怕唔怕被褫奪亞軍名銜？）我想講係有真有假，我都想大家自己分辨吓。（點解決賽當晚唔叫父母到場見證？）因為佢哋有佢哋自己嘅工作，加上一路我都係自己一個，而且我都已經21歲要獨立，況且我已經習慣咗，咁所以就唔覺得家人唔喺度見證係一個問題，而且我又唔會羨慕其他佳麗有家人喺度，因為我唔係孤兒嚟。」

王怡然之後再接受《東張西望》訪問，心情激動更一度爆喊，要暫停訪問平復心情。（梁碧玲攝）

王怡然今日出席活動時回應關於父母的傳聞，初時表現得相當鎮定。（梁碧玲攝）

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