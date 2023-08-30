前靚仔泳將撇低細14年新歡北上出騷　風騷滿場飛冧暈現場富婆

現年43歲的方力申今年3月初被爆與細14年的靚女葉萱（Maple）秘密撻着，及後女方火速被起底，有人發現葉萱以「前信徒」身份現身Netflix紀錄片《以神之名︰信仰的背叛》，講述受到攝理教教主鄭明析性侵的往事。即使戀情被爆兼女友被捲入漩渦之中，但方力申選擇大方認愛及出聲為女友護航，十足好男友。

方力申女友葉萱：Netflix講述韓國宗教醜聞的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》2023年3月3日登場，攝理教前信徒、香港藝人方力申女友葉萱在片中指控音遭到攝理教教主鄭明析性侵。（《以神之名：信仰的背叛》預告片截圖）

開展新戀情的方方申亦更有動力工作，近年他更密密北上出騷，在酒吧及晚宴均見到其身影。近日他獲邀出席公司晚宴，穿上一身靚仔西裝，邊唱《好好戀愛》邊繞場，在場穿金戴銀、有返一定年紀的女賓客均聽得陶醉，拍手擺腦狀甚享受。

方力申酒吧出騷。（抖音）

第二段片中，方力申換上新一套西裝，估計身處另一場晚宴中。演唱期間有阿姨起身想握手，方力申即主動伸手，熱情與賓客合照，來者不拒，獲發文網民大讚敬業。不過或因近年「阿姨我不想努力了」的網絡笑話太盛行，畫面竟望上去十足似方力申已成功混入富婆圈，與富婆打得火熱，用「冧功」𠱁到她們眉開眼笑。

有網友Mean爆表示：「他開始混富婆圈了」、「成為富婆美食了」、「食得多曲奇餅，而家俾富婆食」、「歌唱的沒錯，要前進就要自尊心放開」；而網友所指的「曲奇餅」，估計是前女團Cookies成員、方力申前度鄧麗欣。實際上從現場片段可見，方力申無論男女老少都熱情握手，而方力申也身價億億聲，住元朗半億獨立屋，相當富貴。

點擊睇方力申被指混跡富婆圈：

+ 7

點擊睇葉萱（Maple）照片：