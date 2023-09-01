張敏激罕大曬豪宅曝光內部設計　客廳極闊落奢華水晶吊燈有游泳池

昔日「星女郎」張敏淡出幕前多年，現定居內地過低調生活，不時會更新社交網與網友互動。近日到泰國清邁旅遊的她被粉絲野生捕獲，身形相當消瘦，仲瘦過以前拍戲時期的她，幸好張敏看上去精神不俗，相信粉絲無須太憂慮其身體狀況。

電影《賭俠》周星祖（周星馳飾）因三叔（吳孟達飾）破戒，令他失去特異功能，夢蘿（張敏飾）親吻其臉頰恢復特異功能。（《賭俠》劇照）

近日張敏曬出更多在清邁的旅遊片段，從片段可見，張敏身處一所豪宅內，她一身寬鬆度假長裙，戴上防曬帽，靚女又有氣質。她寫意地坐在客廳慢慢飲茶，又故作不經意望向遠處風景，神態放鬆，認真識嘆！

網民在清邁偶遇張敏。（影片截圖）

張敏身處的豪宅亦十分惹人注目，從背景可見，豪宅客廳相當闊落，混合了古典及現代風，擺有多個精美擺設，張敏身後亦可見有水晶吊燈，有樓梯直通二樓，右面更可見有空間頗大的戶外空間及游泳池，張敏則未有透露此處是否為與細10年老公師兄梵的泰國愛巢。

張敏在90年代拍攝多部周星馳主演的電影，而令她紅遍兩岸三地。（電影截圖）

張敏早年憑《賭聖》「綺夢」一角大受歡迎，她更成為不少人心目中的女神。她於2003年息影，2017年宣布復出，當時盛傳她與前經理人劉永輝離婚、事業受挫才會積極復出，更指她花積蓄包養新歡導演師兄梵，張敏則澄清從未結過婚。近年她與師兄梵周圍旅遊、出席聚會，可見感情相當好。復出後張敏身價仍然不菲，有傳張敏2020年首次做帶貨直播身價高達百萬人民幣時薪。

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