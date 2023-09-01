颱風蘇拉｜打風電視有咩睇？TVB有史上最性感陳法拉ViuTV播梁朝偉

超強颱風蘇拉逼近香港，天文台凌晨已改掛8號風球，由於今次颱風風勢強勁，預計今（1日）、明（2日）兩日陣風將達到12級颶風程度。除了學生停課外，不少打工仔都停工，可以留在家中睇電視，無綫和ViuTV都各自有不同節目陪你放風假，其中竟意外出現《尚氣》的陳法拉與梁朝偉組合對撼，夾都冇咁橋！



天文台前台長岑智明稱，今次這個超強颱風，威力屬歷來第二高，預計會造成像幾年前「山竹」的破壞。（廖雁雄攝）

無綫的時間表其實沒太大改動，但恰巧昨日播完了馬德鐘、徐子珊主演的《以和為貴》，今早11時45分緊接播映的重播劇，就是《有營煮婦》！這套09年的精選劇集由李司棋、陳法拉、伍詠薇主演，當年開播時最高收視達38點，並此憑住當家花旦法拉除衫一幕引起不少話題！

《有營煮婦》驟眼睇似「師奶劇」，但劇中卻大灑鹽花！（TVB）

由於劇集當時在合家歡時段播映，但由於劇情講述法拉以為洪天明是同性戀者，便毫不忌諱地在他面前兩度除衫、露出內衣，再加上一段除褲如廁的劇情，令網民譁然，更鬧爆兒童不宜、賣弄性感等。當然，如今法拉已經成功進軍荷里活，這些演出可一不可再，只得睇舊劇集來回味。

法拉除衫戲，至今仍為人津津樂道。（電視截圖）

不過髮型就有少少趕客。

而另一邊廂，ViuTV由於股票停市，臨時將《週六好戲勢》的電影調至周五風假早上時段，這套便是梁朝偉、任賢齊和舒淇主演的《韓城攻略》！《韓》是繼《東京攻略》後，馬楚成與梁朝偉第二度合作，戲裡牽涉不少特工情節，偉仔亦一如以往有型。《韓》當年錄得785萬票房，未算非常收得，但電影仍獲得拍續集《歐洲攻略》的機會。

偉仔在《韓城攻略》大展身手！（劇照）