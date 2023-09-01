思家大戰3｜關智斌玩得超興奮　自爆癖好鍾意著皮底褲？

由李思捷主持的綜藝節目《思家大戰》第三季，周日晚（3日）將播出最新一集，邀請到關智斌（Kenny）率領的「艾泳斌Gin震」隊，成員包括Gin Lee、泳兒、沈震軒和Elly艾妮，對戰方則是由涂家堯率領的「中年淘汰郎」隊，成員包括梁浩銓、曹敏寶、李思林和魏嘉信。

「艾泳斌Gin震」隊成員有關智斌（左起）、Gin Lee、泳兒、沈震軒和艾妮。

Kenny一出場即獲李思捷大讚保養得宜唔識老，他笑言：「望住你好似仲係廿歲咁！」隨後Kenny就公開保養秘訣笑稱：「我都係晚晚食吓補品咁囉，特別係銀杏補腦，係為咗今晚節目！」他又搞笑地爆出「艾泳斌Gin震」隊名的由來,：「踎塔踎咗半粒鐘先諗到個名出嚟。」而另一邊廂，由《中年好聲音》首季參賽者組成的「中年淘汰郎」，他們解釋隊名由來時，便豪氣地指這個名字是代表他們這一班「中年好聲音」參賽者，於節目要「淘汰」對家一班樂壇前輩，隨後他們就即席大展歌喉合唱《不再猶豫》，炒熱全場氣氛！

「中年淘汰郎」隊成員有魏嘉信（左起）、曹敏寶、涂家堯、李思林和梁浩銓。

而在問答環節問到:「第一次去另一半屋企過夜會買啲乜？」的時候，Kenny就表示：「內衣褲！」思捷即追問他平時買甚麼類型內衣褲？他聞言竟不小心自爆癖好：「男仔都可以若隱若現，或者有少少皮嗰啲，唉，唔好再講咁多喇！」引來全場大笑。而另一隊的魏嘉信則無厘頭表示是：「絲襪。」思捷聞言即時嚇到呆咗，於是他就立即作出解釋：「沖絲襪奶茶呀！」

Kenny全晚表現興奮。

再有一條問題問到：「男歌手喺台上表演時，有咩生理反應出現會令佢好尷尬？」時，泳兒零秒搶答後，即害羞地回答指是某個身體部位會脹大，思捷即好奇追問：「點解會脹大？」她笑言：「因為唱歌興奮！」再次引來全場爆笑。

泳兒自己答完問題都忍唔住爆笑，Cute到震。