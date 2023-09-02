電視爆料｜戚黛黛爆得罪高層被亞視炒魷 ：換老闆之後我就冇運行

戚黛黛《我在電視台的日子》（節目截圖）

01TV《我在電視台的日子》邀請戚黛黛（Priscilla Chi）作為嘉賓，由2003年參選《香港小姐》獲得季軍出道至今已經20年，黛黛依然美貌不減。在節目內，她亦大方分享婚後美滿生活以及多年在圈內的發展動向。

（節目截圖）

被問到過檔ATV（亞洲電視）是否因為在TVB不開心？黛黛直言：「唔係唔開心，係冇嘢做。」她坦言由2005年到2007年只有《DaDaDeDe精靈樂園》一個節目show，人工微薄加上收入不穩定，令她產生退居幕後工作的念頭。後得向海嵐搭線，簽約新經理人公司，最終曲線地過檔了ATV（亞洲電視）。

（節目截圖）

被問到被ATV（亞洲電視）炒的原因，黛黛坦言ATV（亞洲電視）換新老闆之後就冇運行：「他（王征）完全不喜歡我，整體上都不喜歡女藝人，喜歡男藝人比較多，我就開始冇運行。很多東西需要我們上堂，多方面學習，可能是PR（公共關係）堂，要簽到等等。」戚黛黛表示自己多次拒絕上堂以及某次跳舞活動之後，藝員部隨後通知她：「後果自負」，最後被炒。

對於網民最關注的婚後生活，蓋世寶問：「婚後是不是完全沒有工作了？」黛黛回答：「是的，現在就像是家庭主婦。」並表示自己很享受婚後「師奶」生活，更爆笑地講，認識了丈夫不久之後就被亞視「炒魷」，工作亦越來越少：「剋星嚟㗎！」對於婚後仍未有小朋友這件事，她亦抱著順其自然的態度。