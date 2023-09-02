港姐亞軍王怡然被爆父母騙財　陳自瑤淘寶直播被留言洗版一度黑面

出爐港姐亞軍王怡然（Lynn）是非不斷，在決賽後翌日就爆出其父母涉嫌拖欠薪金及騙取家長過千萬學費，遭內地網民聲討，而Lynn當日出席港姐活動接受《東張西望》訪問時，自言不清楚事件的來龍去脈，更一度情緒失控，當場落淚，訪問需要暫停，讓她調整情緒，TVB亦立即發聲明指有關傳言未經證實。不過事件仍未平息，日前在TVB的淘寶直播間中，大批網民「洗版式」留言叫Lynn還錢，令正在直播的陳自瑤（Yoyo）一度「黑面」，似乎甚為不滿。

港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈及友誼小姐姜依宁出席港姐活動。（資料圖片）

Lynn接受《東張西望》訪問時，自言不清楚事件的來龍去脈，更一度情緒失控，當場落淚。（節目截圖）

臨近中秋佳節，TVB淘寶直播亦以「中秋家宴」為主題，向大家推薦相關應節產品，當晚由Yoyo坐鎮，而曹永廉就擔任嘉賓。已經做過多場直播帶貨的Yoyo，表現專業，對着鏡頭逐一介紹產品，但期間不少網民湧入直播間，瘋狂留言「Lynn快來直播還錢」、「王某還錢」、「撤銷Lynn」等等，面對網民的「洗版式」留言，原本笑容滿面的Yoyo就變得面無表情，疑似「黑面」。

TVB淘寶直播以「中秋家宴」為主題，向大家推薦相關應節產品，當晚由Yoyo坐鎮，而曹永廉就擔任嘉賓。（TVB官方微博）

面對網民的「洗版式」留言，原本笑容滿面的Yoyo就變得面無表情，疑似「黑面」。（影片截圖）

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事後，有網民就為Yoyo抱不平，直言從未見過Yoyo在直播期間「黑面」，又指她無辜被連累，無緣無故被鬧，亦有人重提在前年台慶頒獎禮上，王浩信奪視帝後在台上發表感言公開多謝Yoyo時，在台下的Yoyo「黑面」的經典一幕。不過Yoyo在直播當晚很快就重整狀態，繼續面帶笑容地介紹手上的產品，果然專業！

王浩信奪視帝後在台上公開感謝老婆Yoyo，但在台下的Yoyo卻面無表情。（影片截圖）