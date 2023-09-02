港姐王怡然爸爸回否認卷款逃跑　向Lynn道歉：我是失敗的父親

《2023香港小姐競選》於8月27日落下帷幕，冠亞季軍分別由莊子璇、王怡然以及王敏慈獲得，但卻爭議不斷，尤其是王怡然，被大量苦主踢爆其父母於內地經營「漢普森教育」補習社騙財捲款逃至香港，鬧得沸沸揚揚，事隔多日，王怡然爸爸王召軍終於在9月1日晚作出回應。



《2023香港小姐競選》冠亞季軍分別由莊子璇、王怡然和王敏慈奪得。（資料圖片）

王召軍首先在文中道歉：「很抱歉我作為漢普森的負責人，現在才發聲，給大家帶來了這麼多困惑……之所以沒有回應，並非像大家所說的那樣我卷款逃跑了，而是沒有找到回應的最好方式。」他詳述創辦「漢普森教育」的心路歷程，由2002開業年至2021年倒閉整整20年，否認是網絡所稱以詐騙為目的的公司：「疫情結束遙遙無期、客戶進入了觀望狀態、資金鏈斷裂，曾經互相鼓勵取暖的教培同行們一個個倒下，我們也沒能倖免。」面對網友爭議，他作出六點回應，否認捲款潛逃、詐騙以及拖欠員工薪資，並表示自己守法經營、照章納稅：「法律上作為股東我只需按照公司章程如期足額履行自己的出資義務（已如期足額繳納出資）。」至於如何償還良心債，王召軍也透露了接下來的計劃：「一直帶領幾位老同事研發全新的在線教育app，希望繼續為沒上完課的各位學員提供在線課程……目前已經完成80%以上。」最後，他向女兒王怡然道歉：「爸爸本該護你們一生周全，但由於我的事業失敗給你們造成了如此惡劣的影響，我非常的愧疚，我是一位失敗的父親，但我永遠愛你們。」

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然而，網友對於王召軍的回應並不買賬，大量苦主繼續在留言區質問，網友也炮轟他是為了女兒才出聲：「如果不是影響到您的港姐女兒你也不會出來道歉吧」、「總結：我沒罪，我盡力了，錢我不還，我有新產品要出，女兒無辜」、「看到最後竟然是給自己的女兒道歉，那千千萬萬個被騙錢的家長的兒女，誰又向他們道歉呢」等。

王怡然爭議不斷。（資料圖片）