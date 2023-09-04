何廣沛被爆料疑似有新歡為靚女公關　五大證據揭開神秘戀情

何廣沛被爆出疑似有新歡！有讀者向《香港01》爆料，指何廣沛原來在上年已暗結新歡，很多蛛絲馬跡顯示出他與一名女子有緊密的神秘關係，更有五大證據！

何廣沛有新歡？（梁碧玲攝）

1.網上傳情

疑似新歡叫Sarah miu，據知有公關工作，公關的社交平台叫talens.mgmt，也曾經送禮物給何廣沛，男方也有在網上出帖為其產品宣傳，但帖文上的說話有些曖昧，似乎是在暗裡表白傳情。

何廣沛疑似網上傳情。（IG圖片）

2.互相打入朋友圈

首先，爆料人表示兩人除了互相Follow社交平台之外，兩人亦已經打入了對方的圈子，何廣沛Follow了女方的的閨蜜們，而女方亦Follow了一系列和何廣沛有關的帳號，在「食腦」圈內的方紹聰、鄧卓殷早已和新歡互關，他們的朋友圈亦得知兩人是一對。

3.一齊去旅行

爆料者稱去年十一月曾撞破何廣沛與女友旅遊，當時TVB正值搞《TVB傳承·狂歡55節目博覽2023》這個重要節目，不過何廣沛沒有出席，亦沒有對外說明原因，但在微博發文的IP地址卻顯示在韓國，相信他以私人理由請假。

4.帶女方愛犬

爆料者指女方養了一隻柴犬，更為柴犬開隃一個IG帳號名為 charter.chaitai，何廣沛也關注了，何廣沛也曾上傳過和柴犬的合照。爆料者提供圖片，圖上方是去年跨年時相約訓練班同學一起去爬山，何廣沛抱著柴犬拍照；圖左方是何廣沛當時上傳的 IG 限時動態，他並沒有@任何帳號；圖右方是朋友的限時動態上面清晰標明@了女方及柴犬社交帳號，何廣沛之前提及過家裡並沒有養寵物，相信這是新歡的寵物。

5.一齊吹蛋糕

何廣沛和女方生日接近，兩人雖然沒有上傳同場的相片，但卻在蛋糕上露出馬腳。何廣沛在IG上post出一個特別為他訂製的蛋糕，而女方生日大合照上的蛋糕，竟然出奇地相似！

何廣沛特製蛋糕。（IG圖片）

左邊嗰個即使遮住都睇得出！