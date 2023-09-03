魏嘉瑩溫妮為《保良》改飛機　首次在港體會十號風球蘇拉震撼威力

《星光熠熠耀保良》昨晚（2日）於亞洲國際博覽館圓滿完成，今年有不少歌手新配搭，更破天荒邀請多組海外音樂單位參與演出，最矚目的當然是羅志祥（小豬），另外還有派偉俊、魏嘉瑩、溫妮、脆樂團和恐龍的皮等。



電音創作男歌手派偉俊以自己作曲作詞的《最後一次心碎》和全場觀眾見面，他說今次在在場館綵排時，由日間的八號風球，到綵排完畢已改掛為十號風球，的確是一種新體驗，不過他很高興可以能在現場觀眾的喝采聲下，透過自己的音樂做善事。

派偉俊唱出《最後一次心碎》。

而女唱作人魏嘉瑩（小魏）跟木曜女神溫妮（Winni）原本是1號到港，但在31 號得知航班取消，當下立刻決定提早出發，趕在颱風蘇拉來到前先到香港，並於一小時內通知所有工作人員，趕搭31號晚最後一班機。剛結束工作的溫妮接到電話後，只花20分鐘打包行李，直呼真的好緊張趕不上飛機。至於小魏不但要準備自己的行囊，還要立刻聯繫一幫樂手一同趕往機場，眾人第一次體會到名副其實的「趕飛機」，所幸有驚無險。小魏和溫妮在酒店房間看著窗外風雨漸強，首次體驗十號風球的震撼力，一整天風雨交加不斷拍打玻璃，溫妮還想過跟酒店要防風膠紙貼玻璃以保安全，小魏甚至因為風勢過大，一度覺得酒店地板在晃，並表示：「遇到十號風球，最重要還是大家都平安。」

溫妮、魏嘉瑩臨時趕在颱風襲港前到港，更只得20分鐘執行李，相當狼狽。

對於首次參加《星光熠熠耀保良》盛事，兩人難掩興奮之情，一得知消息即討論要有不一樣的演出內容，最後帶來專屬表演《問你呦》、《為你寫詩》及《喜歡我吧》Medley，兩人在台上活力又有默契的演出。

溫妮和魏嘉瑩為香港觀眾表演專屬Medley。

至於應屆金曲獎最佳演唱組合獎得主「Crispy脆樂團」則表示：「因颱風關係，今早（2日）才能從台北飛到香港，差點以為趕不及演出，雖然今次是在八號風球下飛過來，但可以透過音樂做善事也是非常值得。」而二人組合「恐龍的皮」的電子搖滾曲風，配上他倆有趣的恐龍面具造型，令大家立時拍打螢光棒為他們打氣吶喊。

Crispy脆樂團是應屆金曲獎最佳演唱組合獎得主。

恐龍的皮造型十分有趣。

至於壓軸出場的保良局愛心大使舞王羅志祥（小豬）也是在八號風球下飛到香港，當他只是站在台上預備便已引起全場觀眾的尖叫聲，他在六名舞蹈員伴舞下獻唱了《夠了》、《Trap Game》和《戀愛達人》，小豬的精彩表演加上全場出席藝人的善心，為今年在天公最後造美下的《星光熠熠耀保良》劃上完美句號。