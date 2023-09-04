香港小姐2023｜季軍王敏慈選完即離港有原因　說好的一年任期呢？

《2023香港小姐競選決賽》由莊子璇（Hilary）、王怡然（Lynn）、王敏慈（Lovelle）奪得冠亞季軍，王怡然亦獲頒最上鏡小姐。早前《星光熠熠耀保良》中畫面閃現過TVB高層何小慧帶冠軍莊子璇和友誼小姐姜依宁睇騷，但就不見王怡然和王敏慈的身影。



《2023香港小姐競選》冠亞季軍分別由莊子璇、王怡然和王敏慈奪得。（資料圖片）

非戲劇節目監製及經理何小慧（左）帶莊子璇（右）和姜依宁（中）睇騷。（《星光熠熠耀保良》截圖）

大家都知道王怡然因為近日新聞而困擾，「風頭火勢」之下缺席真的很正常，但被評為應屆三甲之中最有潛力的王敏慈不見人，卻令人有些意外。原來近日王敏慈已經靜悄悄地回到北京的中央戲劇學院繼續進修。

王敏慈回北京進修。（IG@lovelle.minci）

今日（04/9）她在IG上亦分享了一段IG Story，底下更標注了「中央戲劇學院」。值得一提的是，短片亦曝光了她的讀書環境，原來宿舍跟中國內地其他院校大同小異，同樣都是採用上下舖床設計。

王敏慈回北京進修。（IG@lovelle.minci）

賽後訪問中，季軍王敏慈曾表示希望可以出演機會，更表示想和陳豪、佘詩曼合作拍劇，也曾表示過自己會回北京繼續升學，進修演技。王敏慈的情況與不少當選港姐，例如《2016年度香港小姐競選》亞軍暨最上鏡小姐劉穎鏇（Tiffany），當選後面臨升學與入娛樂圈發展之間揀其一，當年劉穎鏇選擇留港發展，幾年後才繼續完成學業。不過王敏慈選擇的路似乎與劉穎鏇不同，選擇升學，實在令人可惜。

香港小姐2023｜冠軍莊子璇直言負面新聞係強心針：可以預先熟習吓

香港小姐2023年季軍王敏慈。（資料圖片）

王敏慈（Lovelle）身材線條十分標青。

王敏慈（Lovelle）身材線條十分標青。

王敏慈和王怡然好老友。（資料圖片）