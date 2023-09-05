無綫小花游嘉欣低胸考牌1Take過　被網民笑：係咪利用美色考返嚟

23歲無綫小花游嘉欣（游游），近年獲公司力捧極速上位，加上擁有甜美笑容，及一雙相當煞食的大長腿，被不少網民封為新一代清新女神。

叻女，1 Take Pass。（IG@kayan_yau）

游游入行至今5年不乏機會，無論綜藝節目，還是劇集皆見到其身影。雖然如此，但游游並無因此自滿，除了堅持運動，嚴格管理身型外，也不斷自我增值，近日她就在社交平台公布喜訊，攞住「P牌」宣布考車「1 take pass」，她開心表示：「等左（咗）3個月就係為咗影今日哩張 1 take pass 嘅相，好師傅可遇不可求，多謝師傅咁有心機用盡方法令我記得每一個步驟，feel 到你仲緊張過我，無令你失望真係太好。」游游又言聽說只有3成人可以1 Take Pass，聽到時被嚇呆，幸最後都成功過關，更笑指考車後好像對考試有點上癮，想考韓文證書，果然相當好學。

游游著得同天氣一樣Hot。（IG@kayan_yau）

游游多謝師傅悉心教導。（IG@kayan_yau）

不過不少網民卻錯重點，將目光放在游游的考車戰衣上，相中游游身穿啡色貼身背心，雖然外面有件外套，但阻擋不住其美好身段，相當吸引，難怪吸引網民激烈討論，留言取笑她：「個牌係咪利用妳嘅美色考返嚟㗎」、「著到咁實合格喇」等，當然也有網民溫馨提示她新手落地，要小心駕駛。