無綫小花游嘉欣低胸考牌1Take過　被網民笑：係咪利用美色考返嚟

23歲無綫小花游嘉欣(游游),近年獲公司力捧極速上位,加上擁有甜美笑容,及一雙相當煞食的大長腿,被不少網民封為新一代清新女神。

叻女,1 Take Pass。(IG@kayan_yau)

游游入行至今5年不乏機會,無論綜藝節目,還是劇集皆見到其身影。雖然如此,但游游並無因此自滿,除了堅持運動,嚴格管理身型外,也不斷自我增值,近日她就在社交平台公布喜訊,攞住「P牌」宣布考車「1 take pass」,她開心表示:「等左(咗)3個月就係為咗影今日哩張 1 take pass 嘅相,好師傅可遇不可求,多謝師傅咁有心機用盡方法令我記得每一個步驟,feel 到你仲緊張過我,無令你失望真係太好。」游游又言聽說只有3成人可以1 Take Pass,聽到時被嚇呆,幸最後都成功過關,更笑指考車後好像對考試有點上癮,想考韓文證書,果然相當好學。

游游著得同天氣一樣Hot。(IG@kayan_yau)

游游多謝師傅悉心教導。(IG@kayan_yau)

不過不少網民卻錯重點,將目光放在游游的考車戰衣上,相中游游身穿啡色貼身背心,雖然外面有件外套,但阻擋不住其美好身段,相當吸引,難怪吸引網民激烈討論,留言取笑她:「個牌係咪利用妳嘅美色考返嚟㗎」、「著到咁實合格喇」等,當然也有網民溫馨提示她新手落地,要小心駕駛。