嚴淑明變性人傳聞傳足三十年　榮升人妻後首度開腔7字終極回應

嚴淑明最近到台北宣傳新歌受訪問時自爆已經結婚，隨即受到全城祝福及關注。嚴淑明今日（5日）現身銅鑼灣髮型屋出席一日店長活動跟師傅學做髮型，她接受《香港01》訪問表示：「都係收到好多朋友嘅祝福，其實結婚都有一段時間，好低調冇特別講，最近喺台灣俾人問起，都可以講嘅，所以就講咗出嚟，冇諗過咁大件事！」她續指與老公是朋友介紹認識，二人結婚至今已經五年，婚禮於歐洲低調舉行。

嚴淑明今日（5日）現身銅鑼灣髮型屋出席一日店長活動跟師傅學做髮型。（陳順禎攝）

講到現時的夫妻生活，她說：「喺香港生活，佢已經退咗休。」至於暑假有否出國旅行，她分享最近疫情沒有特別出國，自己暫時忙於台灣宣傳歌曲，等空閒時間再計劃！而提到最近回歸樂壇推出新作品，她興奮表示：「係呀！其實我不嬲都有出歌，不過今次公司就好認真做宣傳，都已經拍晒MV！」

嚴淑明有話題女王之稱，不時分享美容心得。（嚴淑明Facebook）

嚴淑明只透露老公因為係圈外人，並謂：「他是一般的退休商人，是很單純的人。」（IG圖片）

早前有報道指嚴淑明是變性人，她澄清：「我覺得一單笑話。」被問到是否皆因身材太好，她表示：「身材太好應該唔會有咩講，可能我個頭太大，唯有係咁講，又唔會嬲嘅，覺得係娛樂新聞囉！」至於老公看到新聞後的反應，她分享：「冇理會！」

嚴淑明開腔回應早前報道有傳是變性人。（陳順禎攝）

對於今日活動主要跟師傅學做髮型，她分享做髮型是一個長久不會衰退的一個事業，並表示：「我都會之後有興趣想去投資呢樣嘢！投資一定要本身我好熟，如果有陣時得閒喺香港嘅話我會跟師傅學吓嘢，盡力由低學起。」她渴望能夠兼顧娛樂事業與髮型事業，以投資為目標。