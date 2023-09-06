東張小花低胸小背心採訪茶客　連TVB高層都要share

颱風蘇拉早前襲港，不少香港市民都放「打風假」，安坐家中，最好節目當然是睇電視，間接令無綫（TVB）當日的收視急增。

因為打風，TVB當日收視急增。（資料圖片）

TVB高層總經理（商業營運）蕭世和昨日在社交平台出post講收視，他指打風睇電視已經成為必然的事，颱風蘇拉襲港期間令電視台收視普遍上升，黃金時段總收視高達40.5點，而當中翡翠台獨得31.5點，超越山竹時的29.2點，與新聞台雙雙成為主要贏家。

蕭世和（左）出post講收視。（蕭世和FB）

他說：「兩日掛風球期間，收視王是資訊節目《#東張西望》，在上周五收視平均達31.1點，造出了10年來最高紀錄，由此解釋為甚麼市民個個有事識得報《東張》。《#愛回家》和一線劇《#破毒強人》冋樣獲得28.3和27.8佳績。

另一個驚喜是打風期間播出的資訊專輯同樣取得驕人表現，當中上周五播出的《#一帶一路知多啲》收視竟高達28點！遲一日播放的《#建島未來》錄得24點的高收視，如此佳績，實在是播得合時。」

之後，他分別貼出幾張截圖，其中兩張是靚女主播報新聞和東張女神梁敏巧低胸小背心採訪茶客，果然靚女更容易吸焦點。

靚女主播報新聞。（FB＠蕭世和）

梁敏巧採訪茶客。（FB＠蕭世和）

28歲的「東張女神」梁敏巧（Maggie）未入行前是位記者，之後因為參選《2019年香港小姐競選》而辭去工作，雖然她在比賽中沒有得到任何名次，但因為熱愛娛樂行業而選擇入行發展。比賽後她與TVB簽約成為旗下經理人合約藝員，直到2021年7月開始便擔任《東張西望》外景主持，她當外景主持因為亮麗的外表及經常穿小背心大騷身材而為人認識。

「東張女神」梁敏巧（Maggie）2021年7月開始便擔任《東張西望》外景主持而為人認識。(ig@maggiemanhau)