王敏慈拆解王怡然借「閨蜜」事件　疑越描越黑：識咗幾個月

今屆《2023 香港小姐競選》三甲得獎者莊子璇、王怡然、王敏慈和友誼小姐姜依宁今日（6日）現身尖沙咀美容中心出席頒獎活動。現階段就讀北京中央戲劇學院表演系的季軍王敏慈在接受《香港01》訪問表示：「嚟緊都要飛去北京兼顧學業，同埋香港小姐嘅活動，要飛來飛去，應該都可以keep住嘅，當有活動我就會飛返嚟，完咗活動我就會返北京！」她續指現時升讀大學二年班，還有三年才畢業。

季軍王敏慈今日（6日）現身尖沙咀美容中心出席頒獎活動。（葉志明攝）

被問到會否考慮休學來港工作？她說：「如果真係有工作機會，我都會考慮，現在目標係學習多啲嘢。」至於有關日後發展，她表示：「我嘅夢想就係做藝人，我好鍾意舞台，演戲、唱歌、跳舞。」

王敏慈分享要兼顧學業和事業，可能經常要往返北京香港兩邊飛。（葉志明攝）

對於有份參加今天活動的亞軍王怡然活動後拒絕受訪，她僅回覆：「都有關心佢，啱啱都有傾偈！」而最近有指得獎當晚王怡然借王敏慈兩個「朋友」閨蜜接受訪問一事，她憶述當天情況：「其實因為我哋每個人只有兩張決賽嘅飛，嗰兩個朋友係特登飛返嚟睇我，同埋之前佢哋都有睇我哋喺越南拍嘅綜藝，所以透過我識得王怡然。嗰日佢哋就係攞咗王怡然家人嘅飛入去睇決賽，因為嗰陣時好趕急，工作人員就拉咗我嗰兩個朋友入去，佢哋唔知嗰兩個唔係佢嘅家人，以為我兩個朋友就係王怡然嘅屋企人。」她續指其實她的閨蜜好友跟王怡然已經認識幾個月。

Lynn當晚在賽後接受訪問時，父母未有親身到場，反而由兩位朋友做代表。（電視截圖）

原來坐在Lynn身後的兩位朋友是王敏慈的好友。（微博圖片）