蔡思貝無懼產量低陸續開劇　祝福何廣沛拍拖：恭喜佢可以公開戀情

視后蔡思貝今日（6日）現身出席新劇《你好，我的大夫》宣傳活動。擔任新劇女主角的蔡思貝在接受《香港01》訪問時分享：「今次飾演中醫師，角色幾得意。過往通常我都係跟住資深嘅前輩去做事，但係今次我反而做返前輩嘅角色，咁我覺得有趣嘅，原來我下面有一班青年人，突然之間覺得自己成熟穩定起嚟！」她續指有為新劇做足功課，熟記對白同掌握好針灸方面的知識。

蔡思貝今日（6日）出席新劇宣傳活動。（陳順禎攝）

被問到私底下會否經常看中醫時，她說：「我自己都有睇中醫嘅，所以比較有熟悉感。我哋做得呢行成日都要去調理，有病要睇中醫！」至於提及有沒有考慮參加下屆馬拉松跑全馬時，她則回應：「我想成績好，今年未必可能有時間，因為我都有工作喺身，冇時間去練。如果真係挑戰全馬，咁就真係會畀多啲時間！」

平時都有睇中醫。（陳順禎攝）

有網民發現蔡思貝今年出劇的產量只有一套，她就表示：「嚟緊陸續都拍緊劇，所以都唔使咁擔心。」至於有否擔心今年未能爭奪視后寶座，她坦言：「冇咁樣諗呀！呢套劇冇咁有戲劇性，冇話又要打，又或者搞笑，反而呢套劇係熱血，應該會感動到觀眾嘅心。希望大家可以喜歡呢套劇，多個希望可以搶獎項。」

蔡思貝表示冇諗住爭視后，只望觀眾支持新劇。（陳順禎攝）

而新劇男主角何廣沛就因出埠登台，未能參加這次宣傳活動，蔡思貝就說：「今日第一次宣傳佢嚟唔到，嚟緊11號首播，其實我都飛咗，不過應該落機就會趕去活動現場同觀眾一齊參與看呢一套劇，就未必可以同記者做到訪問。」講到何廣沛最近公開承認新戀情，她表示：「恭喜佢，可以公開佢自己嘅戀情。」被問到有否見過何廣沛女友時，她笑言：「佢嘅內情我所有都唔清楚，大家同我講佢拍拖，所以就恭喜佢，至於其他就乜都唔知啦！」