游嘉欣着小背心考車被質疑利用美色　激動嗌冤枉：夏天正常嘅穿着

游嘉欣今日（6日）出席新劇《你好，我的大夫》之「中醫聖手」宣傳活動，最近有傳游嘉欣被TVB一位29歲的港姐冠軍搶Job以致沒工開，更突然入雪櫃，她在接受《香港01》訪問時表示：「咁我又覺得都唔係嘅，我由上年年中開始一路拍劇，都係拍到呢個月先開始放假，我覺得自己會趁着機會去休息吓，同埋增值下自己，又冇話啲乜嘢捧唔捧嘅！之前嘅時間都keep住拍劇，又有節目《肥媽李鼎》，趁呢個機會休息吓！我都好耐冇瞓過覺！」

游嘉欣今日（6日）出席新劇宣傳活動。（陳順禎攝）

日前游嘉欣在IG分享成功考車牌的喜訊，她說：「我最近去考私家車嘅自動波，咁我係一take過嘅，嗰陣時大約我學咗三個月，可能一個禮拜上一兩堂，咁我就去咗考啦！」她續指考車牌筆試時要兼顧拍劇。提到有網民指她在考試當日打扮比較性感，令考官輕易讓她過關，她即澄清：「真係冤枉，我嗰日着住件長袖外套，仲要着長褲，所以我覺得呢個打扮都正常嘅，唔可以話性感嘅，係夏天正常嘅穿着！我相信師傅都係專業嘅，如果我冇專業嘅技巧，都唔會咁容易畀我pass！」至於被問到有否考慮買新車，她則表示有考慮過，不過養車比較困難，寧願等出國自駕遊。

考車牌。（IG@kayan_yau）

游嘉欣澄清考車牌當天的打扮絕對不性感。（陳順禎攝）

被問到會否繼續考其他項目牌照時，她就透露現階段希望考船牌：「我想考基本船牌先，都想考電單車牌，不過我嘅平衡力比較差，考完船牌有時間先再考慮電單車牌。」談到新劇的角色，她自言是一個很喜歡日本文化的女孩，並表示：「其實佢係一個幾冇自信好驚青嘅女孩，就算佢其實係一個好努力嘅女仔，佢知道自己其實好鍾意做中醫師，不過對自己好冇信心，比較大頭蝦，連針灸嘅針跌咗都唔知。」