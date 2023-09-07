TVB星夢小生開巡迴音樂會　入行13年初期超強勁但無以為繼

TVB歌手吳業坤10月3日將在廣州太空間Livehouse舉辦他的《Landing巡迴音樂會》。作為一位備受喜愛的TVB歌手，用他的音樂和才華一直感染著無數人的心靈，經過多年的不懈努力和音樂之旅的沉澱，他終於要Landing廣州開演場會了！

吳業坤10月3日將在廣州太空間Livehouse舉辦他的《Landing巡迴音樂會》。

吳業坤2015年以新人歌手出道，以男新人身份在四個音樂頒獎典禮上獲得了新人獎項，他在2015年的《勁歌金曲頒獎典禮》上獲得了「最受歡迎新人獎 金獎」和「勁歌金曲獎」。他還在其他音樂頒獎典禮中贏得了多個新人獎項，包括「叱咤樂壇生力軍 金獎」、「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」和「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」等。

從《超級巨聲2》出身的歌手吳業坤，憑藉一首《原來她不夠愛我》黑馬跑出，連續兩年獲得“叱吒樂壇我最喜愛的男歌手獎”。吳業坤一直是大眾心中的實力唱將，可惜近年在歌唱事業發展不如人意，無以為繼。

吳業坤入行初期起勢超勁。

近日吳業坤的社交平臺非常活躍，不少粉絲在評論區留言是否有大動作發生。坤哥也在社交平臺發佈讓大家一起來偶遇，同時也暗示著這趟音樂會的宣傳之旅正式Landing。喜歡收聽電台的大灣區朋友們肯定也留意到坤哥也跟隨著颱風“landing”到廣州。由於此次電臺宣傳採用的是視聽直播，在多個社交平臺都能收看。消息一出，不少網友留言終於等到坤哥來廣州開演唱會了，廣州歌迷歡迎你，要去偶遇坤哥等可謂相當熱情。

吳業坤在電台採訪中透露，今次音樂會主題Landing，代表著降落、著陸，也預示著第一站著陸廣州啦！談到海報設計理念，加入降落傘元素，配合藍天白雲與草地會給人Landing的感覺，也與此次音樂會主題相結合。

巡迴音樂會海報。

從香港出發到拍攝地看著天氣從陽光明媚到烏雲密佈，本來還挺擔心的，因為是在室外拍攝，又剛好遇上颱風前夕。但幸好天公作美，在開拍時候，突然天晴，所以整個拍攝過程都很順利，。談起2016年演唱會很多歌迷都很喜歡歌曲串燒這部分，所以今次也正在和團隊研究如何增加屬於吳業坤那個年代的歌曲串燒2023的版本給歌迷。另外坤哥還自曝因為有唱跳環節，所以也加強了做健身準備，唱跳程度去到哪？大家可以期待一下哦。

整個拍攝過程都很順利。

坤哥此次閃現廣州，雖行程緊湊，但不忘與粉絲相聚。除了電台宣傳，坤哥更準備一場路演活動，雖然當日下著雨，但收到消息的粉絲們，風雨無阻，一早來到現場等坤哥。坤哥到場立刻獻唱《陽光點的歌》瞬間溫暖粉絲，更是引發全場合唱與尖叫。現場還自彈自唱《傷心到變形》，現場許久不見坤哥的歌迷甚是感動，更有歌迷一家大細來撐場。演唱結束後坤哥與在場的所有歌迷零距離互動，現場合照，非常親民，不少歌迷已在期待音樂會的到來。

隨著周柏豪同胡鴻鈞完約，吳業坤成「星夢」一哥。(IG圖片)

路演結束，宣傳仍然繼續。吳業坤來到位於東山口的新河浦歷史文化街區，這是一個充滿復古且文藝氣息的地方，同時也是都市潮流文化集聚地，吳業坤作客東山口粵語播客小房間在現場跟大家互動非常懂得搞氣氛，現場更是引來大批觀眾！不少歌迷在網上看到坤哥的行程在此短暫停留，也立馬趕來，生怕錯過了！

9月7日正式公開售票，預約搶票人數已達千人並且還在一直飆升，可謂實力不減！