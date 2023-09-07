極恐怖！黃翠如拍旅遊節目被蜘蛛咬傷　要即時入醫院做手術

黃翠如夥拍4名「旅遊新丁」，包括3名J2ers蔡景行、馮子亮（Liam）、施焯日，及《聲夢傳奇》第二季畢業生彭家賢做主持的J2（82台）旅遊節目《膽粗粗‧HERE WE GO》，昨晚（6日）一集，翠如和Liam繼續在有最新「危險之國」之稱的厄瓜多爾遊歷，二人先與當地年青cosplayer交流，之後翠如還帶香港觀眾到厄瓜多爾最強豪宅區開眼界。



為了解厄瓜多爾青年心態及文化，翠如與Liam去到位於基多的當代藝術中心，適逢該處正值舉行Cosplay交流活動，為入鄉隨俗，翠如化身《火影忍者》的宇智波鼬，雖然鏡頭前望落係威係勢、秀髮飄飄，但鏡頭背後卻笑料連場，尤其為翠如「扇風」造勢的Liam更是笑個不停。翠如又與當地多名Cosplayer交流，其中一名以「環保」作噱頭的Happy Girl，獲翠如親自指導「港女五式」，畫面可愛。

Liam係咁周圍搵cosplayer影相。

翠如就教當地cosplayer玩「港女五式」。

翠如就教當地cosplayer玩「港女五式」。

「豪宅之王」叫價312萬港元

至於豪宅Visit亦極具賣點，一幢面積高達4,000平方呎的「豪宅之王」，售價只需312萬港元，價錢對於港人來說絕對是超值又貼地，翠如補充指在312萬港元售價中，地契及保安等雜費也亦已包含在內，是不少投資移民的好選擇。拍攝期間，由於翠如忽然手指嚴重紅腫兼含膿，甚至未能活動自如，為安全起見，翠如到了醫院求醫，順道體驗當地醫療水平。當值醫生斷症後指翠如可能遭蜘蛛咬傷，並第一時間為翠如即場放膿，製作組亦將整個小型手術過程記錄下來。鏡頭所見，翠如被放膿期間全程痛至咬牙切齒兼眉頭緊鎖，十分陰功。

點擊下圖睇豪宅：

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翠如喺拍攝期間手指忽然紅腫含膿。

要去醫院求醫。

攝製隊直擊翠如放膿過程，齋睇相都覺得痛。

攝製隊直擊翠如放膿過程，齋睇相都覺得痛。

攝製隊直擊翠如放膿過程，齋睇相都覺得痛。

今晚及明晚（8日）播出的第九及第十集，翠如與Liam將去到雲霧森林夜探動物和觀鳥、尋找厄瓜多爾隱世瀑布，以及衝浪勝地蒙塔尼塔等；在前往隱世瀑布途中，翠如需乘坐鐵籠前往對面山；由於該個鐵籠設計簡陋、離地高達100米，翠如原本已心驚驚，豈料中途鐵籠驚現停電事故，翠如害怕大叫之餘，仍不忘搞笑地打電話給香港親友求救。本周最後一站，製作組「逼不得已」下來到全厄瓜多爾最危險的瓜亞基爾，在攝製隊抵達之前、該處平均每日都有六個人因謀殺案死亡，政府因而頒發宵禁令。

呢個鐵籠又真係幾簡陋，翠如出發前都有啲心驚驚。

點知去到半路停電搞到半天吊，翠如只好攬住同行狗仔定驚。

為咗緩和氣氛，翠如扮打畀阿蕭講遺言，百無禁忌。