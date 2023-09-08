疑似王怡然家人發聲稱TVB一早知情　望高抬貴手：怕她承受不了

出爐港姐亞軍兼最上鏡小姐王怡然（Lynn），當選後即被爆出負面新聞，其父母涉嫌拖欠薪金及騙取家長過千萬學費，遭內地網民聲討，事後Lynn在接受《東張西望》訪問時自言不清楚事件的來龍去脈，更一度淚灑當場，之後又以身體不適為由缺席活動。Lynn爸爸王召軍為保護女兒，早前撰寫長文首度回應事件，他強調沒有捲款潛逃及詐騙，一直努力賺錢還債，但內地苦主仍不罷休，直斥TVB沒有做好家庭背景審查，要求褫奪Lynn的亞軍名銜，又在網上鬧爆Lynn一家，群情洶湧。日前有一位自稱是Lynn的家人現身，逐個回覆網民，希望大家「高抬貴手」。

王怡然（Lynn）當選後即被爆出負面新聞。（資料圖片）

Lynn接受《東張西望》訪問時，自言不清楚事件的來龍去脈，更一度情緒失控，當場落淚。（節目截圖）

自稱是Lynn家人的網民自言對於Lynn奪得亞軍大感驚訝，因家裏公司破產，所以Lynn在參選時才多次強調目標是賺錢做「小富婆」，希望幫屋企分擔壓力，該網民又透露TVB清楚Lynn的家庭狀況：「我們家的這些情況之前也有和TVB報備，也有可能TVB看中了Lynn有生活壓力未來會比較拼所以才選她的吧。」對於被指捲款潛逃一事，該網民就解釋道：「這幾年公司賬上哪裏有錢可以捲，Lynn的爸爸幾乎已經把家裏的資產全部變賣光了，但直到油盡燈枯還沒能挽救。」最後又表示暫時無力解決事件：「希望你們能高抬貴手，Lynn她只是個年輕女孩，父母再多的錯讓我們來承擔，別給她太大壓力，我怕她承受不了……」

有一位自稱是Lynn的家人現身，逐個回覆網民，希望大家「高抬貴手」。（小紅書圖片）

+ 17

對於Lynn爸爸的道歉信及疑似家人的解釋，網民並不收貨，鬧爆王父用苦主的血汗錢，月花3萬在港租樓給女兒住，又供女兒讀國際學校，似乎生活富裕，並不是他所講的「無力還債」。而「潛水」多時的Lynn直至這兩日才現身活動，但一連兩日都拒絕受訪，繼續避談是非，明顯消瘦的她全程強顏歡笑，神情落寞。

Lynn一連兩日都拒絕受訪。（資料圖片）

全程強顏歡笑，神情落寞。（資料圖片）