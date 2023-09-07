TVB「神級」演員順德睇樓被捕獲　網民一眼認出親民打招呼

近年不少藝人都轉戰內地發展，為了方便工作，更在內地置業。日前有網民在順德一個樓盤偶遇一位TVB明星，並曬出幾張照片，寫道：「買了房去售樓部辦點事情，竟然看到了TVB明星！？一開始還以為自己看錯了，越看越眼熟，走近一看這不就是溏心風暴裏面那個演員嘛！真人好高，穿着談吐很親民，狀態很不錯！一看就是有經常鍛煉的。」

有網民在順德一個樓盤偶遇黎諾懿。（小紅書圖片）

原來該網民當日遇到的就是黎諾懿，相中所見，一身Casual Look的黎諾懿正認真地聽樓盤介紹，身形高大的他在人群中十分突出，而該網民更大讚黎諾懿非常親民：「跟他打了個招呼很有禮貌地回應了！這突如其來的幸福偶遇誰懂啊。他們一行人在介紹，不會想在這裏投資置業吧，不知道有沒有可能成為鄰居。」不少網民都一眼認出黎諾懿，紛紛留言道：「港普之父」、「神之馬壯」、「五億駙馬」、「當年的奧運六星啊」！

黎諾懿憑處境劇《愛．回家》中「馬壯」一角成功入屋。（影片截圖）

最接近神的男人！（電視截圖）

現年43歲的黎諾懿早年憑處境劇《愛．回家》中「馬壯」一角成功入屋，其後事業發展順暢，更在2014年與落選港姐李潔瑩結婚，兩人婚後育有兩子，一家四口幸福美滿。近年黎諾懿更在綜藝方面闖出新天地，他在2019年節目《如果這樣生活》中用爆笑「港普」介紹雲南，不但成為他的賣點，更被網民封為「港普之父」，之後他又涉足幕後，先後擔任多個節目的監製，近期由他主持兼監製的真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》亦好評如潮！

黎諾懿與太太李潔瑩育有兩子「小春雞」與「小冬牛」，一家四口相當幸福。（IG@lokyilai）

擔任監製。（影片截圖）