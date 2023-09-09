王敏慈揭借朋友之謎疑愈描愈黑　閨蜜再爆：賽前幾日說王怡然有票

出爐港姐亞軍王怡然（Lynn）是非不斷，除了被爆其父母涉嫌騙財「走佬」之外，有網民踢爆在Lynn決賽後接受訪問時，身後的兩位朋友其實是季軍王敏慈的好友，因而爆出「借朋友」疑雲。對此，王敏慈日前出席港姐活動接受《香港01》訪問時，直認兩位靚女的確是自己的朋友，又指當日情況趕急，而她們與Lynn亦已經認識了幾個月。不過事件仍未平息，有網民指王敏慈似乎「愈描愈黑」，而王敏慈的朋友日前就特別出Post，解釋當晚的來龍去脈，希望外界不要誤會王敏慈。

王敏慈日前出席港姐活動接受《香港01》訪問時，直認兩位靚女的確是自己的朋友。（資料圖片）

王敏慈的朋友發文表示想幫好友澄清一下，她透露每位候選佳麗都只有兩張家屬票，但由於王敏慈的媽媽及朋友已確定出席，所以未有多餘的門票，直至決賽前幾日，王敏慈才撲到飛給她們，而這兩張飛是屬於Lynn的：「敏慈說王怡然有票所以我們最後才可以進場，王怡然也的確是我們通過敏慈認識的。當時情況很混亂，他們一拿獎，工作人員就按照座位資訊找到我們，開機之前的確也和工作人員說了我們並非怡然的家人，是他們倆的共同朋友。」

王敏慈的朋友發文表示想幫好友澄清一下。（網上截圖）

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她還附上三人的聊天記錄截圖，可見當王敏慈通知已撲到飛後，兩位朋友表示會在8月26號（即決賽前一日）抵港，王敏慈又托朋友幫Lynn準備應援燈牌：「你們附近有沒有做燈牌的地方啊？我想給Lynn做個，這個票她幫我搞到的。」而王敏慈日前接受《香港01》訪問時就表示：「我哋每個人只有兩張決賽嘅飛，嗰兩個朋友係特登飛返嚟睇我，之前佢哋都有睇我哋喺越南拍嘅綜藝，所以透過我識得王怡然。嗰日佢哋就係攞咗王怡然家人嘅飛入去睇決賽，因為嗰陣時好趕急，工作人員就拉咗我嗰兩個朋友入去，佢哋唔知嗰兩個唔係佢嘅家人，以為我兩個朋友就係王怡然嘅屋企人。」與朋友的說法如出一轍。

Lynn當晚在賽後接受訪問時，父母未有親身到場，反而由兩位朋友做代表。（電視截圖）

坐在Lynn身後的兩位朋友其實是王敏慈的好友。（微博圖片）

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對此，網民紛紛留言大讚王敏慈有義氣，更貼心地為Lynn準備燈牌，可見無論顏值還是人品都值得讚賞！不過亦有人指兩位朋友的解釋似乎再次證實了Lynn「冇朋友」的說法，而且她們在決賽前一日才到埗，即使如她們所講「識咗幾個月」，但相信並不算太熟絡。

Lynn一連兩日都拒絕受訪。（資料圖片）