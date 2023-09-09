肥媽親揭《中年好聲音》改分之謎　陳慧嫻：為免手殘今季撳燈

《中午好聲音2》明晚（10日）正式首播，幾位評審肥媽、陳慧嫻、伍仲衡、張佳添、周國豐今午（9日）在電視城出席記者會。

幾位評審在電視城出席記者會。

肥媽早前拍片指有一次錄影《中》時，俾一位參加者18分，但節目組將佢俾嘅分數放上大屏幕時，只係打17分，她即時當眾指出錯誤，要求馬上改正。肥媽今日出席記者會時，被周國豐稱為「長明燈」，並指肥媽對參賽者十分手鬆，肥媽解釋自己是有愛心。她之後又提到改分一事，並謂：「而家咪好囉，有燈，點個撳咗17，電腦即時出咗，我叫佢同我改返18，零點幾秒，俾人話咗成年呀大佬。因為我唔係睇住撳。」

肥媽被稱為《中年好聲音》「長明燈」，但她解釋參賽者都係辛辛苦苦才走到入錄影廠，所以值得畀燈。（陳順禎攝）

肥媽未有接受訪問就入廠錄影。（陳順禎攝）

肥媽多次強調節目好公平，又話「如果試吓唔公平，真係出唔到街」，又指自己胞妹都聽唱好聽，但唔可以參賽。記者會後，肥媽火速返回化妝間，其後公關表示「肥媽趕唔切」為由未有做訪問。

《中2》今季以燈代替分數，評判之一嘅陳慧嫻接受訪問時指部分參賽者勁高質，自己俾分時都十分頭痛。講到肥媽上季太投入導致手誤，慧嫻反問：「要撳分架咩？（上季有）今次為免我哋手殘，只係撳燈，咁個範圍咁大。（但你都試過唔記得撳。）哈，唔好再笑我啦，今次盡量唔會。」慧嫻表示暫時只錄影了兩集，由於時間較長所以暫未適應。